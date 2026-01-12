Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ είναι σε στενή επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και με κατοίκους της περιοχής για να μαθαίνει τις εξελίξεις της κακοκαιρίας.

Αυτή την στιγμή συνεχίζονται οι νιφάδες χιονιού, ρίχνοντας μεγάλα κομμάτια. Το μεσημέρι γύρω στις 15:30-16:00 σχηματίστηκε το πρώτο στρώμα χιονιού με αποτέλεσμα να χρειαστούν περιπολίες με το 4Χ4 του Δήμου Οροπεδίου όπου είναι εξοπλισμένο με μαχαίρι και αλατιέρα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δύο αυτοκίνητα κόλλησαν στο Σελί και χρειάστηκαν σχετική συνδρομή.

Ο Δήμος ήταν σε συνεχή επιφυλακή ελέγχοντας την κατάσταση στο Οροπεδίο. Καθαρίστηκε ο κεντρικός δρόμος και έδωσαν εντολή ώστε τα αυτοκίνητα να είναι σταθμευμένα από τη μια πλευρά του δρόμου έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα εάν χρειαστεί το πρωί να περάσει το εκχιονιστικό. Σύμφωνα με τους κατοίκους υπάρχουν περίπου 5 πόντοι χιονιού και συνεχίζει να ρίχνει ασταμάτητα. Οι πληροφορίες των έμπειρων κατοίκων, ανέφεραν ότι εάν η πτώση χιονιού συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό το πρωινό τη Τρίτης θα υπάρχουν 30 πόντοι χιονιού. Ωστόσο οι μετεωρολογικές προβλέψεις υπογραμμίζουν ότι μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης θα υπάρχει χιονόπτωση.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ