Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στο ύψιστο ευρωπαϊκό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί κορυφαία στιγμή για τη χώρα και γέμισε με υπερηφάνεια όχι μόνο εμάς ως ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου αλλά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα, η οποία πριν από μία δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους, εξελίσσεται σήμερα από «ασθενή κρίκο» σε σημείο αναφοράς και, πλέον, σε κεντρικό παράγοντα πολιτικού συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Προεδρία του Eurogroup ως ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα. Όπως τόνισε, πρόκειται για κορυφαία τιμή τόσο για τον Κυριάκο Πιερρακάκη όσο και για την Ελλάδα, αλλά και για έμπρακτη αναγνώριση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε ότι, μία δεκαετία μετά την κρίση χρέους και τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, η Ελλάδα περνά από τη θέση του «μαύρου προβάτου» σε αυτήν του πρωταγωνιστή στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών, της δημοσιονομικής συνέπειας και των τολμηρών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύονται από ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, ανέφερε ότι η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην ηγεσία του Eurogroup αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση της κυβέρνησης και στέλνει ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης για τη συνέχεια.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήρια και τις ευχές του στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Επεσήμανε ότι «η ομόφωνη εκλογή του ως Πρόεδρος του Eurogroup αποτελεί εθνική νίκη. Είναι μια ακόμα επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας της κυβέρνησης και των Ελλήνων για την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Είναι μια τεράστια προσωπική του επιτυχία και αναγνώριση των ικανοτήτων του σε ένα κρίσιμο πεδίο για την Ε.Ε.».

Ως ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας για καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στον νέο Πρόεδρο του Eurogroup, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, και δηλώνουμε σταθερά παρόντες και παρούσες στον κοινό αγώνα για ένα αύριο αντάξιο των προσδοκιών και των ονείρων των παιδιών μας.

Δ.Ε.Ε.Π ΛΑΣΙΘΙΟΥ