Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση, βροχοπτώσεις και γενικότερα έντονα καιρικά φαινόμενα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή, με το έντονο κρύο να γίνεται αισθητό σε όλη την περιοχή.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, μέχρι στιγμής οι βροχές ήταν πολύ περιορισμένες.

Αυτή την ώρα έχει αρχίσει να πέφτει ελαφρύ χιονόνερο, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί χιονόστρωση, ούτε καν στις πιο ορεινές περιοχές. Ωστόσο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, σήμερα μετά τις 17:00 προβλέπεται να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες χιονοπτώσεις στο Οροπέδιο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ