Συναδέλφισσες και συνάδελφοι μελισσοκόμοι,
Φτάνει πια. Η αγροτική παραγωγή της Κρήτης – το μέλλον των μελισσοκόμων δοκιμάζεται όσο ποτέ. Η αδιαφορία, η κοροϊδία και η έλλειψη στήριξης απειλούν το μόχθο μας και την επιβίωση των οικογενειών μας.
Δεν θα μείνουμε θεατές.
Η 8η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που ενώνουμε τις φωνές μας και τις κάνουμε κραυγή. Η μέρα που απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε: στήριξη στην παραγωγή μας και στον κόπο μας και μέτρα για την επιβίωση της ύπαιθρου.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να δώσουν δυναμικό παρών:
Για να προστατεύσουμε το μέλλον μας.
Για να υπερασπιστούμε τη μελισσοκομία και την ποιότητα των προϊόντων μας.
Για να σταματήσει η απαξίωση του κόπου και του μόχθου μας.
Για να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει.
Καμία ανοχή σε όσους παίζουν με το μέλλον μας. Καμία υποχώρηση σε όσα μας στερούν όσα δικαιούμαστε.
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, όλοι στον δρόμο. Όρθιοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.
Για τις μέλισσες.
Για τη γη μας.
Για τα παιδιά μας.
Για την Κρήτη.
Μελισσοκομικός Σύλλογος Λασιθίου