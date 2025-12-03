Συναδέλφισσες και συνάδελφοι μελισσοκόμοι,

Φτάνει πια. Η αγροτική παραγωγή της Κρήτης – το μέλλον των μελισσοκόμων δοκιμάζεται όσο ποτέ. Η αδιαφορία, η κοροϊδία και η έλλειψη στήριξης απειλούν το μόχθο μας και την επιβίωση των οικογενειών μας.

Δεν θα μείνουμε θεατές.

Η 8η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που ενώνουμε τις φωνές μας και τις κάνουμε κραυγή. Η μέρα που απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε: στήριξη στην παραγωγή μας και στον κόπο μας και μέτρα για την επιβίωση της ύπαιθρου.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να δώσουν δυναμικό παρών:

Για να προστατεύσουμε το μέλλον μας.

Για να υπερασπιστούμε τη μελισσοκομία και την ποιότητα των προϊόντων μας.

Για να σταματήσει η απαξίωση του κόπου και του μόχθου μας.

Για να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει.

Καμία ανοχή σε όσους παίζουν με το μέλλον μας. Καμία υποχώρηση σε όσα μας στερούν όσα δικαιούμαστε.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, όλοι στον δρόμο. Όρθιοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.

Για τις μέλισσες.

Για τη γη μας.

Για τα παιδιά μας.

Για την Κρήτη.

Μελισσοκομικός Σύλλογος Λασιθίου