Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Λασιθίου καλεί όλα του τα μέλη, τους συνταξιούχους όλου του νομού να συμμετάσχουν μαζικά στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο συνταξιούχων που καλούν τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία της Κρήτης ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΟΣΣΕ –ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΠΕΣ-ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΣΕΑ-ΕΤΕΑΠ-ΕΣΤΑΜΕΔΕ την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, 11 π.μ στο Ηράκλειο (Στα Λιοντάρια).

(Λεωφορεία θα ξεκινήσουν στις 09:45 π.μ. από τον Κόμβο Ηρακλείου-Λασιθίου απέναντι από την Φυτοπηγή Λασιθίου).

ΟΛΟΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:

– ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΝΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ !

ΝΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΚΑΓΕ !

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 13ης ΚΑΙ 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ.

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 250 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!

Η δυνατότητα και η ελπίδα να λυθούν τα προβλήματα μας, που τσακίζουν τη ζωή μας , βρίσκεται στους αγώνες, και στη μαζική συμμετοχή μας σε αυτούς .

Μόνο με τον αγώνα μας, σε κοινή δράση με τους εργαζόμενους τα παιδιά μας, μπορούμε να βάλουμε φραγμό και να αλλάξουμε τη δραματική ζωή που μας έχουν επιβάλει.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Λασιθίου