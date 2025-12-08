Tα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι , όπως το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και οι καθυστερήσεις καταβολής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση τους .

Η αγροτική κρίση αποτελεί ζήτημα που αφορά όχι μόνο τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ένας Δήμος που οι κάτοικοί του ασχολούνται αποκλειστικά στον Πρωτογενή Τομέα, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας, στέκεται στο πλευρό τους. Καλούμε τους δημότες μας να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κλάδο, προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στα δίκαια αιτήματά τους.

Εμείς από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς, προωθώντας τον ουσιαστικό διάλογο και διεκδικώντας άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ