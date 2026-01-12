Στο Οροπέδιο Λασιθίου ξεκίνησε να πέφτει χιόνι, με τις πρώτες νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους και να δίνουν σταδιακά μια χειμωνιάτικη όψη στο τοπίο.
Στο Οροπέδιο Λασιθίου ξεκίνησε να πέφτει χιόνι, με τις πρώτες νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους και να δίνουν σταδιακά μια χειμωνιάτικη όψη στο τοπίο.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ