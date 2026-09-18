Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, βρέθηκαν ο πρόεδρος της Αναγέννησης Αλέξανδρος Μιχελινάκης με το μέλος του Δ.Σ. Νίκο Βενετσανάκη εκπροσωπώντας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας Ιεράπετρας, σε μια συνάντηση σε ιδιαίτερα καλό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για την κατάσταση του συλλόγου, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ η διοίκηση παρουσίασε το πλάνο και τους στόχους της για τη νέα εποχή της ομάδας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και στήριξης του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στην περιοχή. Η Αναγέννηση ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον που έδειξε για την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναγέννησης αναφέρει: «Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Ιεράπετρας με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, στο γραφείο του. Η συνάντηση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση του συλλόγου, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε το πλάνο και τους στόχους του για τη νέα εποχή της Αναγέννησης, με κοινή διάθεση για συνεργασία και στήριξη του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στον τόπο μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη για τη φιλοξενία, το ενδιαφέρον και την ιδιαίτερα θετική διάθεση που έδειξε απέναντι στην ομάδα μας. Η Αναγέννηση Ιεράπετρας συνεχίζει με προσπάθεια ενότητας και τρομερή διάθεση για δουλειά!».