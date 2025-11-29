Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα «Αντώνης Βορεάδης» στο Τζερμιάδο θα προβληθεί η ταινία “Για θύμισε μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ”.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζει τις πολιτιστικές δράσεις του και την προσπάθεια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας.

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην προβολή της συγκινητικής ταινίας «Για θύμισε μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ».