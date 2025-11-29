Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα «Αντώνης Βορεάδης» στο Τζερμιάδο θα προβληθεί η ταινία “Για θύμισε μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ”.
Ελεύθερη είσοδος
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζει τις πολιτιστικές δράσεις του και την προσπάθεια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας.
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην προβολή της συγκινητικής ταινίας «Για θύμισε μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ».
Χαιρετισμό θα απευθύνει:
Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Αθανασάκης Γεώργιος. Ενημέρωση για τις δομές υγείας και πρόνοιας του δήμου μας!
Συμμετέχουν επίσης:
• Κατερίνα Πλατή – Κοινωνική Λειτουργός & Υπεύθυνη Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, Προϊσταμένη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας: Αμαλία Ζαργιανάκη & Ανδριανή Αγγελιδάκη.
• Ο υπεύθυνος marketing & επικοινωνίας Χρήστος Αδαμάκης.
• Η δημιουργός της ταινίας & ψυχολόγος Μαρία Σβολιαντοπούλου.
Μια ταινία που μας αγγίζει όλους και αναδεικνύει την αξία της μνήμης, της οικογένειας και της ανθρώπινης σχέσης.
Συντονιστής της εκδήλωσης:
Περισυνάκης Μάνος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.