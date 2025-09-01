Την Κυριακή 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί Αστροπαρατήρηση «Ολική Έκλειψη Σελήνης» στις 20:00 στην Κεντρική Πλατεία Σητείας. Πιο συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης καθώς και των πλανητών Άρη και Κρόνου από το κέντρο της Σητείας με την βοήθεια τηλεσκοπίων αλλά και ζωντανής προβολής σε οθόνη Η/Υ!

Από τις 20:00 θα είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου ενώ ταυτόχρονα να δούμε τους κρατήρες στην επιφάνεια του δορυφόρου μας αλλά και να εντυπωσιαστούμε από τους δακτυλίους του Κρόνου και τον «κόκκινο πλανήτη» που θα είναι επίσης ορατοί!