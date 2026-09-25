Ψευδής χαρακτήρισε την κατάθεση που έδωσε την Πέμπτη στις Αρχές η νοσηλεύτρια του ιατρείου στην Καρνεάδου, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο ίδιος αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία όσων κατατέθηκαν, εστιάζοντας τόσο στον χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η κατάθεση όσο και, όπως υποστήριξε, στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη.

«Όποιος δεν πει την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση θα καθίσει στο σκαμνί. Και όχι για μια πράξη, όχι μόνο για την ψευδή κατάθεση. Θα καθίσει και για υπόθαλψη εγκληματία και τυχόν συνέργεια σε πράξεις»

Ο κ. Λυκούδης έκανε λόγο για μία «ενορχηστρωμένη κατάθεση», σκοπός της οποίας ήταν «να αθωώσει με οποιοδήποτε τρόπο τον γιατρό».

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Ο χρόνος που δόθηκε αυτή η κατάθεση είναι ύποπτος»

Ο δικηγόρος της οικογένειας στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάθεση που έχει βρεθεί στο επίκεντρο, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως αποκαλυπτική, ο ίδιος τη θεωρεί ψευδή.

Όπως ανέφερε μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο MEGA, ο χρόνος που δόθηκε είναι ύποπτος. «Εγώ επειδή μετά από τριάντα χρόνια δικηγορίας μπορώ να βλέπω την αρχιτεκτονική μιας κατάθεσης και να βλέπω τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, σας λέω ότι αυτή η κατάθεση, που δημοσιογραφικά θεωρείται ότι είναι αποκαλυπτική, για μένα είναι ψευδής. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, ο χρόνος που εδόθη αυτή η κατάθεση, η αυθόρμητη, σε εισαγωγικά, είναι ύποπτος. Δόθηκε μια ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία άσκησης προσφυγής, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα ασκήσει ο γιατρός».

«Δεν είναι τυχαίο ο χρόνος της κατάθεσης. Σε αυτή την κατάθεση λοιπόν έχουμε τα εξής. Επιβεβαιώνει η εργαζόμενη ότι έκανε κλήση στην αναισθησιολόγο. Επιβεβαιώνει ότι δέχτηκε κλήση πριν δώσει την κατάθεση, από τη γιατρό προκειμένου να συνεννοηθούν. Επιβεβαιώνει τη μέθη και επιβεβαιώνει και το χρόνο. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι έτσι και αλλιώς αποδεδειγμένα. Θα προέκυπταν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η μέθη από τις τοξικολογικές», είπε ο κ. Λυκούδης.

«Δεν λέει αλήθεια η εργαζόμενη»

Συνεχίζοντας ο κ. Λυκούδης ισχυρίζεται ότι η εργαζόμενη δεν λέει την αλήθεια. Διερωτήθηκε μάλιστα πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι εκείνες τις κρίσιμες ώρες ο γιατρός κοιμόταν σε έναν καναπέ σε κοινόχρηστο χώρο και δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο.

«Λέει λοιπόν στην κατάθεσή της ότι στις τρεισήμισι ώρα το μεσημέρι κοιμήθηκε ο γιατρός στον καναπέ, τον κοινόχρηστο καναπέ του ιατρείου. Ακούστε τι λέει. Τη στιγμή που μέσα υπήρχε ένας ασθενής που είχε πάθει ανακοπή. Γιατί τα 45 τελευταία λεπτά ο Γιώργος έχει αποδεδειγμένα πάθει ανακοπή. Έχουμε λοιπόν την ώρα που ένας ασθενής έχει πάθει ανακοπή, ο γιατρός που προΐσταται του ιατρείου να κοιμάται στον καναπέ και μετά ήσυχος να πηγαίνει να εξετάζει έναν άλλο ασθενή και μάλιστα να του δίνει στις 16.06 παραπεμπτικό. Άρα είναι καθοδηγούμενη αυτή η κατάθεση και έχει γίνει αποκλειστικά για την υπεράσπιση του γιατρού. Δεν λέει αλήθεια η εργαζόμενη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης.

«Θα κινηθούμε νομικά»

Ο κ. Λυκούδης, παράλληλα, σημείωσε πως θα κινηθούν νομικά. «Όποιος δεν πει την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση θα καθίσει στο σκαμνί. Και όχι για μια πράξη, όχι μόνο για την ψευδή κατάθεση. Θα καθίσει και για υπόθαλψη εγκληματία και τυχόν συνέργεια σε πράξεις. Τους έδωσα την ευκαιρία να πουν την αλήθεια. Δεν θέλουν να πάρουν την ευκαιρία να πουν την αλήθεια. Προσπαθούν να κάνουν παιχνίδια. Εγώ τα παιχνίδια αυτά δεν τα ανέχομαι».

Πηγή: in.gr