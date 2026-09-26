Οι τέσσερις νομοί της Κρήτης κέρδισαν πληθυσμό σε βάθος 34 ετών, αλλά το Λασίθι είναι ο μόνος, όπου η αύξηση οφείλεται στην εισροή πληθυσμού και όχι στις γεννήσεις. Αυτά αναφέρει ο Μανόλης Δρεττάκης πρώην υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ («Πατρίς»).

Από το 1991 έως το 2024, ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε συνολικά κατά +15,3%. Οι νομοί Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων είχαν φυσική αύξηση (δηλαδή οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους), αλλά και καθαρή εισροή νέων κατοίκων. Την μεγαλύτερη αύξηση είχε το Ρέθυμνο +24,2% και ακολουθούν τα Χανιά +18,5% και το Ηράκλειο +13,2%.

Οι κάτοικοι του νομού Λασιθίου αυξήθηκαν κατά 9%, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ενώ είχε φυσική μείωση του πληθυσμού, αυτή υπερκαλύφθηκε από την εισροή νέων κατοίκων από άλλες περιοχές και το εξωτερικό. Επομένως ο νομός μας δεν αδειάζει πληθυσμιακά, αλλά η αύξησή του στηρίζεται πλέον στους ανθρώπους που έρχονται να εγκατασταθούν στον νομό και όχι στη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Δυστυχώς ο ντόπιος πληθυσμός του νομού μας γερνά και η φυσική ανανέωσή του υποχωρεί.

ΛΕΩΝ.Κ.