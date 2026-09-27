Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά, η οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά την περιοχή του Αγίου Νικολάου, παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, όπου αναφέρθηκε στο παρόν και στο μέλλον του Τουρισμού αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τον τόπο μας.

Ρωτήσαμε την κ. Βαρελά, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από την εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος της επιμήκυνσης της περιόδου χρονικά και σε νέους προορισμούς της χώρας.

«Η φετινή σεζόν είναι ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί, εν μέρει, ο στόχος, γιατί η επιμήκυνση δεν είναι εγχείρημα που επιτυγχάνεται με μιας. Κάθε εβδομάδα επιμήκυνσης προϋποθέτει πολλή δουλειά, πολλές συμφωνίες, πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ξένους εταίρους μας και με τους τουριστικούς προορισμούς, βέβαια. Δεν αρκεί να έρχονται οι ξένοι μόνο, αλλά και οι προορισμοί να είναι ανοιχτοί, πανέτοιμοι να τους υποδεχθούν και μάλιστα να τους εισαγάγουν σε μια νέα εποχή του χρόνου στην Ελλάδα με την οποία δεν έχουν εξοικειωθεί.

Η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του Ελληνικού Τουρισμού. Είναι προορισμός που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι απαραίτητα για τον τουρισμό των 365 ημερών το χρόνο, γιατί είναι πολυεπίπεδο το προϊόν που έχει, οι κλιματολογικές συνθήκες επιτρέπουν σε κάποιον να ζήσει άνετα όλες τις εποχές του χρόνου και το κυριότερο, η Κρήτη είναι τόπος που δεν κλείνει με το πέρας της τουριστικής περιόδου, όπως συμβαίνει σε άλλους προορισμούς. Κατοικείται από ανθρώπους που ζουν με ένα παραδοσιακό τρόπο, είναι μέλη αλληλέγγυων κοινοτήτων, υπάρχει αγροτική παραγωγή, ζωή, με ανοιχτά καταστήματα. Τα ξενοδοχεία έχουν επενδύσει ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν κατά τους μήνες που αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, όλα αυτά δείχνουν ότι η Κρήτη έχει κερδίσει αυτό το στοίχημα.

Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά που σταματούν οι πτήσεις τσάρτερ, ο τουρισμός παραμένει πυκνός στα αστικά κέντρα του νησιού, γιατί αυτά δεν κλείνουν. Θεωρώ, ότι πολύ σύντομα, όλη η Κρήτη απ’ άκρη σε άκρη, θα θελήσει να επενδύσει σε αυτή την προσπάθεια, ουσιαστικά. Σε αυτό θα βοηθήσει ο νέος Οδικός Αξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο που είναι κομμάτι του Τουρισμού.

Από κει και πέρα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ενδιαφέρονται και οι ξένοι επιχειρηματίες, οι εταίροι μας από το εξωτερικό. Οι εποχές αλλάζουν και ψάχνουν για νέες, πρωτόγνωρες εμπειρίες, για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πελατών τους 12 μήνες το χρόνο», μας είπε η πρόεδρος του ΕΟΤ.

Στην ερώτηση, αν ο ΕΟΤ εξετάζει να προτείνει τη θέσπιση κινήτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που θα αποφασίσουν να παραμείνουν ανοιχτές, τουλάχιστον στο ξεκίνημα και μέχρι να δρομολογηθεί σε σταθερή βάση μια μεγαλύτερης διάρκειας τουριστική σεζόν, η κ. Βαρελά είπε: «Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί το τελευταίο τσάρτερ έφευγε τέλη Σεπτεμβρίου. Εχουν υπάρξει προγράμματα, σχέδια και πλαίσια λειτουργίας για να παρακινηθούν επιχειρηματίες. Τώρα, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και οι αρμοδιότητες των υπουργείων, δεν είναι στη βούληση του ΕΟΤ να δώσει κίνητρα φορολογικά ή ασφαλιστικά. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ στο κομμάτι που τους αναλογεί έχουν κάνει ήδη αυτό που πρέπει. Δηλαδή, επιδοτήθηκαν πρωτοβουλίες για ειδικές μορφές τουρισμού και υποδομές για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση και εκτός κανονικής περιόδου. Αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από κει και πέρα θα αρχίσουμε να δουλεύουμε με γνώμονα, πέραν του «ήλιου και της θάλασσας», την ανάδειξη των ορεινών όγκων, με ευεργετικές πολιτικές για όσους θέλουν να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση».

Υπερτουρισμός

σε δημοφιλείς προορισμούς

Στην πρόεδρο του ΕΟΤ θέσαμε επίσης το ζήτημα του «υπερτουρισμού» σε δημοφιλείς προορισμούς, που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και πώς σχεδιάζει ο ΕΟΤ να ισορροπήσει την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη με την προστασία των τοπικών κοινωνιών και των φυσικών πόρων.

Είπε η κ. Βαρελά: «Στην Ελλάδα δεν έχουμε «υπερτουρισμό» με την έννοια που εκδηλώνεται στο εξωτερικό. Αυτό που έχουμε είναι «συγκέντρωση» τουριστών, κάποιες συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, κάποιες συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας αν θέλετε και αυτό υπάρχουν τρόποι για να ρυθμιστεί. Ηδη το κράτος έχει προβλέψει και εφαρμόζει σειρά ήπιων μέτρων όπως π.χ. το «τέλος κρουαζιέρας». Όμως το κλειδί για την εξομάλυνση τέτοιων φαινομένων είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης ειδικών δραστηριοτήτων και άλλων μορφών τουρισμού, πέραν αυτών που έχουμε συνηθίσει την πελατεία μας… Ετσι διαχέεται και το ενδιαφέρον και ο κόσμος. Παλιά θεωρούσαμε τον Ιούλιο «καυτό» μήνα για τον Τουρισμό, τώρα βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον με έντονη τουριστική κίνηση.»

Επισημάναμε στην Πρόεδρο του ΕΟΤ ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Και τη ρωτήσαμε, πώς μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός για τη διαχείριση των υποδομών (όπως λιμάνια, αεροδρόμια και δίκτυα ύδρευσης/ αποχέτευσης) στις τουριστικές περιοχές.

Απάντησε: «Η κλιματική αλλαγή προϋποθέτει έργα υποδομής για την πρόληψη – θεραπεία ενός προβλήματος. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ο τρόπος που δουλεύει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφερειακή Αρχή, οι δημοτικές αρχές σε συντονισμό με τα υπουργεία, είναι πολύ καλύτερος απ’ ότι ήταν πριν μερικές δεκαετίες και μπορώ να συγκρίνω εποχές γιατί υπηρετώ στον ΕΟΤ περί τα 40 χρόνια. Το κέντρο αποφάσεων σταδιακά μετατοπίζεται στην περιφέρεια. Εάν η τοπική κοινωνία δεν έχει όραμα και δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν από το κέντρο. Η βιωσιμότητα, κατά την άποψή μου είναι και ατομική δέσμευση πρωτίστως, δεν είναι κάτι που επιβάλλεται με κεντρική απόφαση ή κεντρική πολιτική. Γιατί σε αυτή την επίτευξη του στόχου ευθύνη έχει από ένα μικρό νοικοκυριό που σπαταλά νερό, δεν ανακυκλώνει, δε σέβεται την αλλαγή των εποχών γιατί λειτουργεί σε άλλους ρυθμούς.

Η διαχείριση απορριμμάτων

Στην παρατήρησή μας, για ένα πολύ προβληματικό πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων και επίσης προβληματικού σχεδιασμού ανακύκλωσης τους, η κ. Βαρελά παρατήρησε ότι σχεδιασμός υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει συνέχεια στην υλοποίηση… Τα κράτος και οι πολίτες και οι αρχές έχουν περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια και ήταν δύσκολο να ικανοποιηθούν ανάγκες της κοινωνίας από τη μια άκρη στην άλλη. Χρειάζεται λίγος ακόμη χρόνος και βέβαια, κονδύλια για επένδυση.»

Ως προς τη διεκδίκηση των ξενοδόχων για παραχώρηση εκπτώσεων στα δημοτικά τέλη καθαριότητας, λόγω αυτοδιαχείρισης των απορριμμάτων των ξενοδοχείων τους, όπως εξ άλλου προβλέπει και σχετική νομοθεσία, που τοπικά έχει οδηγήσει σε σύγκρουσή τους με τη δημοτική αρχή, η κ. Βαρελά δήλωσε: «Κάθε τόπος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι δυσεπίλυτο μεν, αλλά αναγκαστικά θα βρει τη λύση του».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ