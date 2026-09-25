Η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο με τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό κλάδο να βρίσκονται για ακόμη μια χρονιά στην πρώτη γραμμή της τουριστικής δραστηριότητας του Νομού Λασιθίου. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται, οι απαιτήσεις της σεζόν, αλλά και η εικόνα που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης γύρω από την πορεία του κλάδου και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Λασιθίου κ. Νίκος Καριχημάκης,

μίλησε για την εικόνα που παρουσιάζει η σεζόν, για την κατάσταση που επικρατεί στον ξενοδοχειακό χώρο και για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής κίνησης και στην προοπτική επιμήκυνσης της σεζόν.

Τα προβλήματα

Ο Σεπτέμβρης αποτελεί ένα μήνα που τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας τείνει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και να θεωρείται αυξημένης κινητικότητας και προσέλευσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι άλλωστε που αναφέρουν ότι ο Σεπτέμβρης πλέον κινείται πολύ καλύτερα ακόμη και από τον Αύγουστο.

Ο κ. Καριχημάκης μας μίλησε για τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τη δεδομένη χρονική στιγμή τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό κλάδο.

– Η έλλειψη προσωπικού και οι παραπάνω ώρες εργασίας είναι ζητήματα που καλούνται άμεσα να διαχειριστούν, όπως ανέφερε. Σχολίασε πως με την έλευση και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ένιωσαν μια παραπάνω ασφάλεια καθώς θεώρησαν ότι θα λειτουργεί σαν «ασπίδα» για τους εργαζόμενους, απέναντι στη μαύρη και αδήλωτη εργασία. Διαπιστώνουν όμως στην πράξη ότι τελικά η ψηφιακή κάρτα δεν λειτουργεί, οι εργαζόμενοι εργάζονται ακόμη και 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ καταστρατηγείται και το 11ωρο ανάπαυσης. Σημείωσε πως δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι καταγγελίες που έχουν κάνει, όπως είπε, είναι αρκετές.

– Μίλησε για την τοπική σύμβαση, η οποία προέβλεπε από αρχές Ιούνη το έκτακτο επίδομα για το επαγγελματικό ταμείο, που πολλά από τα ξενοδοχεία δεν το έδωσαν στους εργαζόμενους. Γι’ αυτόν τον λόγο έκαναν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, όμως προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι και δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται.

Για το επίδομα ανεργίας

Με όλα όσα ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το επίδομα ανεργίας, η προσωπική του εκτίμηση είναι ότι πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι στο τέλος της σεζόν θα αναθεωρήσουν για το εάν θα πρέπει να παραμείνουν στον κλάδο ή να τον εγκαταλείψουν. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ζητούν επέκταση του ταμείου ανεργίας και αντί να δουν την πολυπόθητη επέκταση, ακούν δημόσιες τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη που αφορούν την μείωση του ταμείου.

Μάλιστα ανέφερε πως σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία σίγουρα θα γίνουν κινητοποιήσεις για το θέμα αυτό πιθανότατα μετά το τέλος της σεζόν, καθώς τώρα παράλληλα με τις δουλειές τους τα πράγματα είναι πιεσμένα. Σχολίασε όμως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τους Διευθυντές των ξενοδοχείων, διότι δεν θα βρίσκουν προσωπικό για να δουλέψουν. Πρόσθεσε επίσης ότι και τα Εργατικά Κέντρα έχουν πάρει θέση στο θέμα.

Κενές θέσεις

Για τις ελλείψεις προσωπικού σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις καμαριέρες και στα εστιατόρια. Σε housekeeping και FNB βλέπουν όλο και περισσότερους μετακλητούς που έρχονται για εργασία. Ο κ. Καριχημάκης επεσήμανε πως «όλα ξεκινούν από την Πολιτεία, πλέον δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης στους εποχικά εργαζόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές».

Αγωνία για τις προπληρωμένες κάρτες

Οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο, συνέχισε ο κ. Καριχημάκης, εύχονται φέτος να μην κληθούν να διαχειριστούν ξανά τα ίδια προβλήματα με την προπληρωμένη κάρτα. Υπενθύμισε ότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις και οι τελευταίοι εργαζόμενοι από τον Νοέμβρη πληρώθηκαν μέσα Φλεβάρη.

Με το που ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν θα έρθουν σε επαφή με την ΔΥΠΑ σε κεντρικό επίπεδο όπως και πέρυσι για να τους ενημερώσουν πως θα κινηθούν τα πράγματα.

Για τα τμήματα μετεκπαίδευσης

Όπως ανέφερε, τους έχουν στείλει από το Υπουργείο αίτημα ώστε να προτείνουν ποια τμήματα μετεκπαίδευσης θα ήθελαν φέτος να πραγματοποιηθούν στο Λασίθι. Εντός του μήνα ή αρχές του επόμενου θα βγει σχετική προκήρυξη για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Επεσήμανε ότι σε αυτό θα δώσουν πολλή έμφαση τόσο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, όσο και οι Ξενοδόχοι και οι Διευθυντές.

Δική τους πρόταση, ανέφερε ότι είναι, να πάνε δια ζώσης σε κάποια ξενοδοχεία από κοινού οι τρεις φορείς και να ενημερώσουν τον κόσμο αναφορικά με την σημασία της συμμετοχής σε αυτά τα τμήματα.

Η σεζόν

Αυτό που τους λένε οι ξενοδόχοι είναι ότι ο Σεπτέμβρης έχει την τάση να μετατραπεί σε Αύγουστο από άποψη επισκεψιμότητας. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι υπάρχουν πληρότητες και αυξημένη κίνηση. Για το προηγούμενο διάστημα της σεζόν δύσκολοι μήνες ήταν ο Μάιος και ο Ιούνιος καθώς δεν υπήρχαν οι αναμενόμενες πληρότητες. Στην πορεία τα δεδομένα μετατράπηκαν, ενώ από ό,τι φαίνεται και ο Οκτώβρης θα πάει καλά.

Επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν

Εξήγησε ότι από πλευράς των Ξενοδόχων σε παγκρήτιο επίπεδο γίνονται προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Εκπροσωπώντας τους ξενοδοχοϋπάλληλους δήλωσε ότι είναι θετικοί σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς επιθυμούν να εργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα.

«Θέλουμε να μας μιλούν περισσότερο»

Ανέφερε ότι τον κάλεσαν συνάδελφοι διαμαρτυρόμενοι για εργασιακό bulling και παραβατικές συμπεριφορές προϊσταμένων. Το Σωματείο παρενέβη και επικοινώνησε με τους Διευθυντές και με τους ίδιους τους προϊσταμένους. Το θέμα λύθηκε χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και να γίνουν καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Τον ρωτήσαμε εάν τους «ενοχλούν» συχνά οι συνάδελφοι για αντίστοιχα περιστατικά. Ανέφερε ότι συχνά φοβούνται να μιλήσουν και τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, αλλά ενημέρωση ώστε να γνωρίζει και το Σωματείο τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Δήλωσε ότι σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέμβει έχουν καταφέρει τα προβλήματα να λυθούν. Ζήτησε λοιπόν από τους συναδέλφους να μιλούν περισσότερο και να μη διστάζουν.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ