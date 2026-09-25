Πέντε χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, που έπληξε με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό, 11 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές σε χωριά και οικισμούς της περιοχής. Συνολικά 8.500 κτίρια «λαβώθηκαν» από τον σεισμό , ενώ πέρα από τις καταστροφές σε κατοικίες, σχολεία, δημόσιες και δημοτικές υποδομές, σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Πέντε χρόνια μετά, πολλές από τις πληγές παραμένουν ακόμη ανοικτές, με σημαντικές εκκρεμότητες να αφορούν την αποκατάσταση κατοικιών, σχολικών και δημοτικών υποδομών, αλλά και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα» Κώστας Γκαντάτσιος, παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει, απαιτούνται πλέον πολύ ταχύτεροι ρυθμοί και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, από τα περίπου 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και περίπου 750 «κόκκινα». Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ότι από τις περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτιρίων, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες επισκευής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί, με 150 άδειες το χρόνο, θα χρειαστούν 20 χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, λιγότερα από τα μισά «κόκκινα» κτίρια έχουν κατεδαφιστεί, ενώ περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικισμούς.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται για έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά για γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθυστερήσεις εγκρίσεων και υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχολική στέγη, καθώς ο Δήμος έχει πλέον αναλάβει πρωτοβουλίες για την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, μεταξύ άλλων για το Γυμνάσιο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, ενώ προχωρά και η διαδικασία για την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων εξακολουθούν να υπάρχουν μαθητές που κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών.

Ο Δήμος έχει επίσης υποβάλει, μέσω του νέου συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης, αιτήματα που ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης του ΤΑΕΦΚ με μηχανικούς, της ολοκλήρωσης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και της ανάγκης απλοποίησης των διαδικασιών για τη στεγαστική συνδρομή και τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων.

«Πέντε χρόνια μετά, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις. Πίσω από κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν», τόνισε ο Δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί και να εργάζεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της αποκατάστασης και να ανοίξει ο κύκλος της ανάπτυξης για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Ο Δήμαρχος για την απόφαση του ΣτΕ για την Παπούρα: «Ο Δήμος έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αλλά και με όλους τους τρόπους»

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογου, αναφέρθηκε και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτει την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δήμος, φορείς και πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει τη διεκδίκηση για την προστασία του Μνημείου και θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα και θεσμικά μέσα. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή αναμένει να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση, προκειμένου, σε συνεργασία με τον νομικό της σύμβουλο, να εξετάσει αναλυτικά το περιεχόμενο της και να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Ο Δήμος έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η διεκδίκηση θα συνεχιστεί τόσο σε εθνικό όσο και, εφόσον απαιτηθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Θα πρέπει να μας απαντήσουν πειστικά γιατί επιμένουν στον δήθεν μονόδρομο, ενώ υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες άλλες λύσεις», σημείωσε ο κ. Κεγκέρογλου.

Συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου – Στο επίκεντρο η αποκατάσταση της περιοχής μετά το σεισμό, το Μνημείο της Παπούρας και ο αποχαρακτηρισμός 14 Κοινοτήτων από μειονεκτικές

Νωρίτερα σήμερα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου είχε συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου και εκπροσώπους τους, τους οποίους ενημέρωσε αναλυτικά για τα ανοιχτά ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τον Δήμο πέντε χρόνια μετά τον σεισμό και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Παπούρα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τους βουλευτές τέθηκε επίσης το ζήτημα του αποχαρακτηρισμού 14 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου από την κατηγορία των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μειωμένη μοριοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στο Leader.

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος σε αυτό το θέμα είπε χαρακτηριστικά ότι αντί για κίνητρα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην περιοχή, ήρθαν τελικά αντικίνητρα και ζήτησε από τους βουλευτές να προχωρήσουν στην κατάθεση επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή (και όχι απλών ερωτήσεων), προκειμένου να διεξαχθεί συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τους αρμόδιους Υπουργούς για όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Κώστας Γκαντάτσιος: «Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Ελπίδα» Κώστας Γκαντάτσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που παραμένουν πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, τα προβλήματα παραμένουν ακόμη ορατά, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επίλυσης τους από την Πολιτεία. Πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο φορολογούμενος πολίτης δεν ένιωσε ούτε για μία στιγμή την προστασία που δικαιούται από την Πολιτεία. Περιμένουμε πλέον άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για τις επιχειρήσεις που φυτοζωούν, για τα σχολεία που εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερ, για τους υπερήλικες που θέλουν να ξαναδούν τις αυλές των σπιτιών τους και για τις εκατοντάδες οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν σε κίτρινα σπίτια και καθημερινά αγωνιούν μέσα σε κτίρια που παραμένουν πληγωμένα από τον σεισμό. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Πέντε χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και άμεση υλοποίηση των λύσεων που απαιτούνται».

Αμέσως μετά τη Συνέντευξη Τύπου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, μετέβη στις νέες εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Εκεί, έθεσε εκ νέου τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μεταφέροντας το μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και στήριξης της περιοχής, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό.

Στις σημερινές συναντήσεις παρόντες ήταν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γρηγόρης Καλογερίδης, Γιάννης Συμιανάκης, Μανώλης Ζαμπουλάκης, Μανώλης Κουρλετάκης και Γιώργος Κουτσαντωνάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μελεμενής καθώς και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», Στέλιος Κανάκης.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης και o Περιφερειακός Σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» Δημήτρης Βρύσαλης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, ενώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, εκπροσώπησε ο κ. Αντώνης Ορφανίδης και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Ελένη Βατσινά ο κ. Αντώνης Ψαράς.