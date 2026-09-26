Έτοιμος για τη νέα πρόκληση ο ΑΟΑΝ, που μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του στη Γ’ Εθνική και την αναμέτρηση απέναντι στο Τυμπάκι.

Η νέα αγωνιστική σεζόν ανοίγει και η ομάδα του Αγίου Νικολάου θέλει να μπει δυνατά από το πρώτο παιχνίδι, έχοντας ως «όπλα» τη συγκέντρωση, την πίστη στις δυνατότητές της και τη διάθεση για μια θετική εκκίνηση.

Ο προπονητής του ΑΟΑΝ, Νίκος Σουργιάς, μιλά στο AOAN TV ενόψει της πρώτης σέντρας.

Το πρωτάθλημα ξεκινά και στον ΑΟΑΝ γνωρίζουν πως από το πρώτο λεπτό απαιτούνται καθαρό μυαλό, πάθος και αγωνιστική προσήλωση. Η ώρα της δράσης έφτασε και ο ΑΟΑΝ είναι έτοιμος να ανοίξει τη νέα σεζόν στη Γ’ Εθνική.