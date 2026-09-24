Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εγγραφών στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου. Ο Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. κ. Γιάννης Τζάβλας δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την Α΄ φάση των εγγραφών αφού τα τμήματά τους είχαν πολύ μεγάλη κινητικότητα σημειώνοντας ικανοποιητικό αριθμό εγγραφών.

Όπως ενημέρωσε ξεκινά η Β΄ φάση των εγγραφών από 16 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00.

Τα μαθήματα θα υλοποιούνται απογευματινές ώρες, η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί 4 εξάμηνα με ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν 120 ένσημα στην ειδικότητα υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής πρακτικής. Οι σπουδαστές έχουν και δικαίωμα αναβολής στράτευσης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικού ή επαγγελματικού λυκείου.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες:

* Βοηθός φαρμακείου. Ολοκληρώνοντας, ο απόφοιτος αποτελεί ένα επαγγελματία υγείας, που επιτελεί σπουδαίο έργο, διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του επαγγελματικού του χώρου, παρέχοντας φαρμακευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

* Τεχνικός αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής. Στη συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις. Από αυτόν τον τομέα οι καταρτιζόμενοι αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια που σχετίζονται με την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν στη συνέχεια άμεσα από την αγορά εργασίας.

* Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου- φοροτεχνικού γραφείου. Στην ειδικότητα αυτή υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Οι απόφοιτοι παίρνοντας και την πιστοποίησή τους θα μπορέσουν να εργαστούν σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών, σε προμηθειών δήμων, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες, σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, σε λογιστήρια, σε οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ο Διευθυντής, δήλωσε πως πρόκειται για ένα πολύ δυνατό τμήμα, του οποίου οι απόφοιτοι βρίσκουν άμεσα εργασία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι για τα ανωτέρω τρία τμήματα υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις στον Άγιο Νικόλαο.

Υπάρχουν όμως και στην Ιεράπετρα ορισμένες ειδικότητες με κενές θέσεις. Αυτές είναι:

* Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ. Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις για εγγραφή ακόμη και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν άμεσα να κάνουν την εγγραφή τους.

* Τεχνικός μαγειρικής τέχνης. Μέχρι στιγμής και εδώ υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις εγγραφής.

* Διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εικόνα που έχει ο Διευθυντής είναι ότι τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι ανοικτές αρκετές θέσεις στο συγκεκριμένο τμήμα. Διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα τμήμα ιδιαίτερα σύγχρονο, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και του μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι μόλις λάβουν την πιστοποίηση δύνανται να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση που συνδέεται με το μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό αντικείμενο. Για παράδειγμα ανέφερε ότι θα μπορούσαν οι απόφοιτοι άμεσα να βρουν εργασία στο τμήμα προμηθειών μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Θεωρεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περιζήτητο αντικείμενο στην αγορά εργασίας.

Κάνε άμεσα εγγραφή!

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν, χρειάζεται να μπουν στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Ε.Κ. και να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά. Από ‘κεί, μπορούν να αντλήσουν και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή, η διαδικασία των εγγραφών είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Σημαντικό βήμα αποτελεί η οριστικοποίηση που θα διασφαλίσει και την ολοκλήρωση της διαδικασία εγγραφής!

Η Σ.Α.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου και το Τμήμα εκτός έδρας της Ιεράπετρας λειτουργούν τις απογευματινές ώρες και βρίσκονται στη διάθεση όλων όσοι αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία ή έχουν να θέσουν κάποια ερωτήματα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αναμένεται τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Ο κ. Τζάβλας επεσήμανε πως έχουν φροντίσει να υπάρχουν όλα τα εργαστήρια που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των εργαστηρίων και την κατάρτιση. Θα υπάρχουν επίσης, σύγχρονα μηχανήματα και εκπαιδευτές.

Ο Διευθυντής ανέφερε πως αναμένεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών, η κάθε ειδικότητα να έχει λίγο παραπάνω από 30 καταρτιζόμενους. Όμως οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να χάνουν χρόνο και άμεσα να υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς υπάρχουν τμήματα με αρκετά μικρό αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Υπογράμμισε ότι η Σ.Α.Ε.Κ. είναι μια ιδανική επιλογή φοίτησης που προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για την αγορά εργασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές ειδικότητες, οι οποίες είναι σύγχρονες και περιζήτητες.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να στραφεί κάποιος προς την Σ.Α.Ε.Κ. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ηλικιακός περιορισμός», κατέληξε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ