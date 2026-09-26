Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά τις δύο καθηλωτικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επιστρέφει με ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Μεγάλος χορηγός της βραδιάς είναι η ΔΕΗ, δίνοντας συνέχεια στη συνεργασία που σφραγίστηκε στο Καλλιμάρμαρο.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, στις 20:00 θα ξεκινήσει το pre-show, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00 για ένα εκρηκτικό σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η εντυπωσιακή σκηνή 360 ° που βρίσκεται στο κέντρο του σταδίου. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, η οποία έχει συνεργαστεί με ονόματα-κολοσσούς της παγκόσμιας βιομηχανίας όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones. Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν (Kim Gavin) το βιογραφικό του οποίου περιλαμβάνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και το «Concert for Diana» μέχρι συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Adele, Έλτον Τζον (Elton John) και Coldplay.

Η διοργάνωση φέρει την πρώτη σφραγίδα της D&A Productions σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts που είχε αναλάβει τις εμβληματικές εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Το styling της τραγουδίστριας επιμελείται η Rita Melssen με σημαντική εμπειρία σε μεγάλες διεθνείς περιοδείες, όπως το «The Celebration Tour», της Madonna.

Τον ρυθμό στο pre-show θα δώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η σταρ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω». Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς θα είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, η οποία το 2009 είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) για τις συναυλίες «This Is It».

«Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.

Παράλληλα στη σύνθεση της μπάντας βρίσκεται πλέον και ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης ο οποίος πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ (Carlos Perez) μετά από 11 χρόνια συνεργασίας με την Βίσση.

Επιπλέον ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται λάιβ στη σκηνή.