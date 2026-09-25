Η Ένωση Υπαλλήλων του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στη φυλακή, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η χρόνια υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε συσσωρευμένα ρεπό, περιορισμό αδειών και συνεχείς αποχωρήσεις νεοδιόριστων υπαλλήλων, τις οποίες αποδίδει στις χαμηλές αποδοχές. Παράλληλα, όπως αναφέρει, δύο υπάλληλοι αποσπάστηκαν πρόσφατα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων «Κρήτη Ι», επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Η Ένωση σημειώνει ακόμη ότι στην τρέχουσα προκήρυξη προσλήψεων δεν προβλέπεται καμία κάλυψη οργανικής θέσης για τις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς. Ζητά την άμεση ενίσχυση του προσωπικού και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του Καταστήματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος:

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΑΣ – Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το πρόσφατο περιστατικό στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον

χαρακτηριστικό τρόπο τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η υποστελέχωση του Καταστήματός μας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια με ελλιπές προσωπικό, κομμένες άδειες, χρωστούμενα ρεπό σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους και με συνεχείς αποχωρήσεις νεοδιόριστων συναδέλφων λόγω των μισθών πείνας που λαμβάνουμε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

Την ίδια στιγμή, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, κάτι που θίξαμε στην προ διμήνου επιστολή

διαμαρτυρίας μας στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δύο συνάδελφοι μετακινήθηκαν μεαπόσπαση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων «Κρήτη Ι», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική κατάσταση, ενώ απίστευτο και όμως αληθινό είναι το γεγονός ότι στην τρέχουσα προκήρυξη προσλήψεων δεν προβλέπεται ούτε μία (!) κάλυψη οργανικής θέσης για το Κατάστημά μας.

Ζητούμε άμεσα την ενίσχυση του Καταστήματός μας με το απαραίτητο προσωπικό και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων μας.