Από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ανακοινώνεται ότι τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Παλαιόχωρας και από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Άμεσα στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΛΣ), όπου εντόπισε και περισυνέλεξε 36 αλλοδαπούς (30 άντρες και 6 γυναίκες) και ακολούθως τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, αυτοί εκκίνησαν από τις ακτές του Μουσάιντ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νοτίου Σουδάν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.