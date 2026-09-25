Στο «Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης Επιχειρηματικότητας ΓΕΜΗ 2025», υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για το Επιμελητήριο Λασιθίου. Τα στοιχεία αναφέρονται στις ενεργές επιχειρήσεις στις 31/12/2025. Ειδικότερα για το νομό Λασιθίου:

Υπάρχουν 7.686 ενεργές επιχειρήσεις. Οι 5.625, δηλαδή 73.2%, είναι ατομικές επιχειρήσεις, αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό από το 63.8% πανελλαδικά. Οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι το εμπόριο με 1.843 επιχειρήσεις (24%), τα καταλύματα και η εστίαση με 1.592 (20.7%) και οι κατασκευές με 875 (11.4%).

Το 2025 ιδρύθηκαν 232 εταιρικές επιχειρήσεις και έκλεισαν 66, άρα το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 166 επιχειρήσεις. Ο δείκτης ανοιγμάτων προς κλεισίματα ήταν 3.52, έναντι 2.67 πανελλαδικά.

Η επιχειρηματικότητα εμφανίζει ιδιαίτερα έντονη παρουσία σε σχέση με τον πληθυσμό: 99.65 επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 96.29 στο σύνολο της χώρας. Από τις εταιρικές επιχειρήσεις, το 32.7% λειτουργεί έως δύο χρόνια, ενώ ένα σημαντικό 19.8% λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια. Στα επιχειρηματικά πρόσωπα, οι άνδρες αποτελούν 66.7% και οι γυναίκες 33.3%. Η μέση ηλικία είναι 48.2 χρόνια, έναντι 46.6 πανελλαδικά.

Το Λασίθι έχει φυσιολογικά τον μικρότερο απόλυτο αριθμό επιχειρήσεων, επειδή έχει και τον μικρότερο πληθυσμό. Γι’ αυτό μεγαλύτερη αξία έχει η αναγωγή στον πληθυσμό. Εκεί καταγράφει 99.65 επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, ελαφρά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 96.29. Ωστόσο, βρίσκεται πίσω από Ηράκλειο (102,99), Ρέθυμνο (117,99) και κυρίως Χανιά (137,44).

Και κάτι ακόμη ενδιαφέρον: Στο Λασίθι καταλύματα και εστίαση αντιπροσωπεύουν το 20.7% του συνόλου των επιχειρήσεων, έναντι 20.2% στα Χανιά, 17.9% στο Ρέθυμνο και μόλις 12.8% στο Ηράκλειο. Φαίνεται δηλαδή καθαρά πόσο καθοριστικοί είναι για την οικονομία του νομού ο τουρισμός/εστίαση και το εμπόριο.

ΛΕΩΝ.Κ.