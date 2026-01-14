Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 16χρονου οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και με υπερβολική ταχύτητα, βάση του Άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, που οδήγησε σε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 15χρονο Γιάννη. Ο ανήλικος οδηγός, σε κατάσταση σοκ, παραμένει κρατούμενος και θα απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον των ανακριτικών αρχών Λασιθίου. Σήμερα συνελήφθησαν επίσης οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική παραγγελία.

Το όχημα ανήκε στον πατέρα του θύματος, χωρίς εκείνος να γνωρίζει ότι το παιδί είχε πάρει τα κλειδιά.

Το άρθρο 290Α ΠΚ ορίζει ότι «1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α)οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη ή χρηματική ποινή».