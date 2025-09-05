Το εργαστήρι με τίτλο “Στη Βιβλιοθήκη όλα είναι… γιορτινά” ήταν το τελευταίο για φέτος και το γιορτάσαμε με τους μικρούς μας φίλους!

Ξεκινήσαμε με την αφήγηση του παραμυθιού “Ταξίδι στην αφρικανική σαβάνα” των Ζηρίδη Μ.,Σπυρη Τζ. Των εκδόσεων Διόπτρα και μετά το τέλος του σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η ιστορία.

Μαρία Ζωγραφάκη Στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην παρέα μας τη συγγραφέα και εκπαιδευτικό κα., η οποία μας μίλησε για τη δημιουργική γραφή εξηγώντας μας με απλό ,κατανοητό και άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη φαντασία μας και να πλάσουμε τις δικές μας ιστορίες,τα δικά μας παραμύθια,ενώ γνωρίσαμε κ το δικό της βιβλίο “Ο γατο-πατερας και η Αρχοντοπούλα κι ο Νεροπαρμενος”.

Και φυσικά παιδικό βιβλίο χωρίς εικονογράφηση δε γίνεται,οπότε ακολούθησε η κα. Πόπη Αυγουστακη,εικονογράφος, η οποία μας έδωσε ιδέες για όμορφες δημιουργίες!

Το εργαστήρι έκλεισε με τη δημιουργία του δικού μας παραμυθιού το οποίο αποτελούνταν από ζωγραφιές των μικρών “εικονογράφων”!