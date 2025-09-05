Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σητείας “Βιτσέντζος Κορνάρος” .
Το εργαστήρι με τίτλο “Στη Βιβλιοθήκη όλα είναι… γιορτινά” ήταν το τελευταίο για φέτος και το γιορτάσαμε με τους μικρούς μας φίλους!
Ξεκινήσαμε με την αφήγηση του παραμυθιού “Ταξίδι στην αφρικανική σαβάνα” των Ζηρίδη Μ.,Σπυρη Τζ. Των εκδόσεων Διόπτρα και μετά το τέλος του σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η ιστορία.
Στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην παρέα μας τη συγγραφέα και εκπαιδευτικό κα. Μαρία Ζωγραφάκη, η οποία μας μίλησε για τη δημιουργική γραφή εξηγώντας μας με απλό ,κατανοητό και άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη φαντασία μας και να πλάσουμε τις δικές μας ιστορίες,τα δικά μας παραμύθια,ενώ γνωρίσαμε κ το δικό της βιβλίο “Ο γατο-πατερας και η Αρχοντοπούλα κι ο Νεροπαρμενος”.
Και φυσικά παιδικό βιβλίο χωρίς εικονογράφηση δε γίνεται,οπότε ακολούθησε η κα. Πόπη Αυγουστακη,εικονογράφος, η οποία μας έδωσε ιδέες για όμορφες δημιουργίες!
Το εργαστήρι έκλεισε με τη δημιουργία του δικού μας παραμυθιού το οποίο αποτελούνταν από ζωγραφιές των μικρών “εικονογράφων”!
Τα παιδιά πήραν τα αναμνηστικά τους και ένα μικρό κέρασμα μαζί με το ημερολόγιο της ΚΕ.
Όλοι μαζί,παιδιά και εμψυχωτες, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη Καλοκαιρινή Εκστρατεία!
Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι βιβλιοθήκες,ανάμεσα στις οποίες και η Δημοτική βιβλιοθήκη Σητείας, συντόνισαν τις δράσεις τους με την Καλοκαιρινη Εκστρατεία που διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται χάρη στην αγαστη συνεργασία της ΕΒΕ και του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού,του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.
Ευχαριστούμε όλη την ομάδα των εθελοντών- εμψυχωτών για τον προγραμματισμό, την επιμέλεια, την υλοποίηση των δράσεων: Αγάπη Αραπογλου, Γεωργία Ανδρουλιδάκη, Μαρία Βασιλάκη, Χριστίνα Ευχετζη, Δημήτρη Ζαμπετακη, Μαρία Μαντζιλα, Μαρία Παθιακη, Ιωάννα Παπαδάκη, Μαρία Χρυσουλάκη
Ευχαριστούμε για το κέρασμα τον Δήμο Σητείας.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σητείας “Βιτσέντζος Κορνάρος”