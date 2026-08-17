Από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι στη μνήμη του Παύλου Κουτουλάκη, η οικογένεια του προσέφερε 300 ευρώ στους Φίλους που θα διατεθούν για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.
Σημαντικές για όλους μας οι προσφορές σας οι οποίες επενδύονται σε εξοπλισμό και μέσα κατόπιν συνεργασίας με τις κλινικές και τη διοίκηση του Νοσοκομείου., Με αυτό τον τρόπο η Αλληλεγγύη και η Αγάπη σας στην κοινωνία μας, αποτυπώνεται πρακτικά και αποτελεσματικά. Οι προσφορές σας εκτιμούνται ιδιαιτέρως από τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο , ως κινήσεις ενδιαφέροντος και στήριξης του χώρου .
Παρακαλούμε και όσους επιθυμούν να συμβάλλουν , να επικοινωνούν με τα μέλη του ΔΣ των Φίλων του Νοσοκομείου η να καταθέσουν στο λσμό μας στην Εθνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζουμε τα μέλη: Κουνενάκης Δημήτρης 6977289164, Μετοχιανάκης Δημήτρης 6997179066, Κοζύρη-Περάκη Καίτη 6974430770, Βάρδας Γεώργιος 6977218476, Καρνιαδάκη Δέσπω 6977500420, Αρακαδάκης Γεώργιος 6932383884 Χατζηδάκης Νικολαος 6973793440.