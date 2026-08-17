Από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι στη μνήμη του Παύλου Κουτουλάκη, η οικογένεια του προσέφερε 300 ευρώ στους Φίλους που θα διατεθούν για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

Σημαντικές για όλους μας οι προσφορές σας οι οποίες επενδύονται σε εξοπλισμό και μέσα κατόπιν συνεργασίας με τις κλινικές και τη διοίκηση του Νοσοκομείου., Με αυτό τον τρόπο η Αλληλεγγύη και η Αγάπη σας στην κοινωνία μας, αποτυπώνεται πρακτικά και αποτελεσματικά. Οι προσφορές σας εκτιμούνται ιδιαιτέρως από τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο , ως κινήσεις ενδιαφέροντος και στήριξης του χώρου .