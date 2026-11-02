Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου απευθύνθηκε άτομο, καταγγέλλοντας ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα σε περιοχή κοντά στο ΚΤΕΛ τα οποία, ισχυριζόταν ότι του ζήτησαν χρήματα και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν.

Ο άνδρας έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησε σε ενδελεχή εξέταση του διαθέσιμου υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και στην αξιολόγηση κάθε άλλης πληροφορίας που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ωστόσο, η αξιολόγηση των στοιχείων ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ της αρχικής καταγγελίας και των ευρημάτων της έρευνας, καθώς προέκυψε ότι ο ισχυρισμός του άνδρα ήταν αναληθής και τελικά ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί.

Η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενημερώθηκε για την υπόθεση και έδωσε εντολή για την ψυχιατρική εξέτασή του.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ