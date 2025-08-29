Την Κυριακή 31 Αυγούστου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση “ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ”
στο Άλσος Χλουβεράκη στη Σητεία και ώρα 21:00.
Ενώ οι φίλοι της Ηλέκτρας ετοιμάζουν πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά της, το αγόρι της ο Πέτρος, της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή ότι θέλει να χωρίσουν. Το μήνυμα το ακούν όλοι οι άλλοι εκτός από την ίδια που λείπει … αποφασίζουν λοιπόν να της το κρύψουν για να γιορτάσει την ημέρα. Μέσα στον όλο χαμό εμπλέκονται επιδείξεις τάπερ, πιτσαδόροι, Ισπανοί, παπάδες και πιστές …
Συγγραφέας: Βασίλης Μυριανθόπουλος
Διασκευή: Θεατρική ομάδα ΕυΦΟΡΙΑ
Σκηνοθεσία: Μάνος Ζεϊμπέκης
Παίζουν: Αγγελάκης Άλκης, Αναγνωστόπουλος Ντίνος, Αναδιώτης Γιώργος, Δραϊνάκης Μίλτος, Ιωαννίδου Βασιλική, Καμαριανάκη Μαρία, Καστελλιανού Μαρία, Νινιράκη Έφη, Ρασούλη Μαντώ, Τζίκα Κάλλια
Σκηνογραφία, ενδυματολογία: Ειρήνη Πολιτάκη
Τραγούδι: Στέλιος Σακελάρης
Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS