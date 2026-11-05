Συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών πραγματοποίησαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στη Βουλή, η Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, και η Βουλευτής Λακωνίας και Τομεάρχης Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ , Νάγια Γρηγοράκου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των διπλωματούχων ξεναγών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων και στις προκλήσεις που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις εισαγωγής και αποφοίτησης από τις Σχολές Ξεναγών, τα ζητήματα γλωσσικής επάρκειας των νέων επαγγελματιών, οι δυσκολίες πιστοποίησης ορισμένων λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, καθώς και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην Ελλάδα αναφορικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ξεναγών από άλλα κράτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης των Σχολών Ξεναγών, με εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος και στις πραγματικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε και η δυνατότητα συμβολής της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), μέσα από την επιστημονική γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τις εξειδικευμένες προτάσεις της, στον διάλογο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ξεναγών.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισαν ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με ποσοτικά κριτήρια, αλλά οφείλει να συνοδεύεται από διαρκή επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν:«Η ξενάγηση δεν είναι απλώς μια επαγγελματική υπηρεσία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο επισκέπτης γνωρίζει την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της χώρας μας. Οι ξεναγοί αποτελούν ουσιαστικούς πρεσβευτές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η ποιότητα της εκπαίδευσής τους συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάβαση σε ένα ποιοτικότερο και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, εάν δεν επενδύουμε πρώτα στους ανθρώπους που καλούνται να το υπηρετήσουν.

Η προστασία των υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών δεν αντιστρατεύεται την ευρωπαϊκή επαγγελματική κινητικότητα. Αντιθέτως, η διασφάλιση σαφών και αξιόπιστων εκπαιδευτικών και γλωσσικών απαιτήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση της σημασίας του θεσμικού διαλόγου με τους εκπροσώπους του κλάδου, προκειμένου τα ζητήματα που αναδείχθηκαν να εξεταστούν ουσιαστικά στο πλαίσιο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών και θεσμικών διαδικασιών.