Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, 55χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν, κατά το τελευταίο περίπου έτος, 45χρονη ημεδαπή, η οποία είναι άτομο με αναπηρία και παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή της σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, όταν, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε -10- οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε σε οίκο ανοχής, ο οποίος λειτουργούσε κατά παράβαση σφράγισης που είχε επιβληθεί από τον οικείο Δήμο, η 45χρονη γυναίκα, για την οποία, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν ενδείξεις ότι αποτελούσε θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της, η οποία επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από έναν περίπου χρόνο, γνωρίζοντας εξαρχής την αναπηρία της και την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν. Εκμεταλλευόμενη την κατάσταση αυτή, φέρεται να άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να απασχοληθεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε την παθούσα σε οίκους ανοχής, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η 45χρονη εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και διέκοπτε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η κατηγορούμενη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, ασκώντας πιέσεις, δίνοντας υποσχέσεις για υψηλές χρηματικές απολαβές και χρησιμοποιώντας μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αντιδράσεις.

Κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν την κατηγορούμενη στην Αθήνα και την οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.