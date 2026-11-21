Στο επίκεντρο του κλασικού αθλητισμού της Κρήτης θα βρεθεί για ακόμη μία φορά ο Άγιος Νικόλαος, φιλοξενώντας την Κυριακή την καθιερωμένη φθινοπωρινή συνάντηση των σωματείων στίβου του νησιού. Το 13ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, που διοργανώνει ο ΓΣ Άγιος Νικόλαος, αποτελεί πλέον έναν θεσμό για τον κλασικό αθλητισμό της Κρήτης, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Η φετινή διοργάνωση ωστόσο θα έχει έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς από φέτος θα φέρει το όνομα της αείμνηστης προέδρου του συλλόγου Νατάσας Παγκάλου. Πρόκειται για μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς της στον ΓΣ Άγιος Νικόλαος και συνολικά στον αθλητισμό, αλλά και μια συμβολική κίνηση που κρατά ζωντανή τη μνήμη ενός ανθρώπου που συνδέθηκε ουσιαστικά με την πορεία και τη δράση του συλλόγου.

Μάλιστα περίπου στις 12.00, κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο τελετουργικό αφιερωμένο στη μνήμη της.

Στο αγωνιστικό σκέλος το 13ο Φεστιβάλ αναμένεται να έχει και φέτος μεγάλη συμμετοχή, με αθλητές και αθλήτριες από όλα τα σωματεία της Κρήτης να δίνουν το «παρών», ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό συμμετοχών που ενδέχεται να ξεπεράσει εκείνον προηγούμενων διοργανώσεων. Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο και από την παρουσία αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, καθώς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα διεξαχθεί και ο 2ος Περιφερειακός Αγώνας Κρήτης Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και Δημόσια Οδό, με αγωνιστικές αποστάσεις 10.000 και 5.000 μέτρων.

Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί ακόμη από αγώνες επίδειξης στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος, ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχουν και οι μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, με τη διεξαγωγή αγώνα ταχύτητας 60 μέτρων για αθλητές και αθλήτριες Κ12 και Κ14, όπου θα υπάρχει και ομαδική κατάταξη των σωματείων. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση συνδυάζει το αγωνιστικό ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ηλικιών με τη συμμετοχή και την ανάδειξη των νεότερων αθλητών, διατηρώντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της.

Όπως έχει καθιερωθεί, το αγωνιστικό πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στην περιοχή της Κιτροπλατείας και στους παράλληλους δρόμους, με την εκκίνηση των αγώνων να έχει προγραμματιστεί για τις 11.00. Τη διοργάνωση συνδιοργανώνουν η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση μιας ακόμη σημαντικής αθλητικής συνάντησης για το νησί.

Στη μνήμη

της Νατ. Παγκάλου

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το φετινό Φεστιβάλ θα αναδείξει και την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, μέσα από μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και από τις 10.00 έως τις 13.00, σε συνεργασία με τον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η δράση πραγματοποιείται στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία και ουσία στη φετινή διοργάνωση. Ένα μήνυμα ζωής, ελπίδας και ανθρωπιάς έρχεται να συνδυαστεί με τη μεγάλη αθλητική συνάντηση, υπενθυμίζοντας πως η προσφορά δεν περιορίζεται στους αγωνιστικούς χώρους και πως ακόμη και μια απλή απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για έναν συνάνθρωπό μας.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

(Λίμνη – Κιτροπλατεία – Παραλία και Παράλληλοι Δρόμοι)

11.00 400 μ. Κ10 (Αγοριών – Μαθητών) «2017 – 2018»

11.15 400 μ. Κ10 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2017 – 2018»

11.15 Σφαιροβολία (Από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες)

11.20 Άλμα σε Μήκος Χωρίς Φόρα (Από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες)

11.30 1.800 μ. Κ16 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2011 – 2012» (2 στροφές Χ 900 μ.)

11.50 2.700 μ. Κ16 (Αγοριών – Μαθητών) «2011 – 2012» Κ18 (Γυναικών – Μαθητριών) «2009 – 2010» (3 στροφές Χ 900 μ.)

12.10 3.600 μ. Κ18 (Ανδρών – Μαθητών) «2009 – 2010» (4 στροφές Χ 900 μ.)

12.30 5 χλμ. Κ20 Α/Γ «2007 – 2008» – Κ23 «2004 – 2006» Ανδρών – Γυναικών Χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «2008 και μεγαλ. – ες» (1 στρ. Χ 3.333 μ. + 2 στρ. Χ 900 ) 10 χλμ Ανδρών – Γυναικών (Με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) «2003 & Μεγαλύτεροι – ρες» Ανδρών – Γυναικών Χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «2006 και μεγαλ. – ες» (3 στροφές Χ 3.333 μ.)

12.40 60 μ. Κ14 Αγοριών «2012 – 2013»

13.05 60 μ. Κ14 Κοριτσιών «2012 – 2013»

13.30 60 μ. Κ12 Αγοριών «2014 – 2016»

13.50 60 μ. Κ12 Κοριτσιών «2014 – 2016»

14.00 900 μ. Κ14 (Αγοριών – Μαθητών) «2013 – 2014» (1 στροφή)

14.15 900 μ. Κ14 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2013 –2014» (1 στροφή)

14.30 700 μ. Κ12 (Αγοριών – Μαθητών) «2015 – 2016» (1 στροφή)

14.45 700 μ. Κ12 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2015 – 2016» (1 στροφή)