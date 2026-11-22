Με ήττα μπήκε στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2 ο ΝΟΑΝ και την αναμέτρηση που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου με τον Ιωνικό, ο οποίος επικράτησε για την 1η αγωνιστική του Νότιου ομίλου με σκορ 23-7.
Με ήττα μπήκε στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2 ο ΝΟΑΝ και την αναμέτρηση που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου με τον Ιωνικό, ο οποίος επικράτησε για την 1η αγωνιστική του Νότιου ομίλου με σκορ 23-7.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ