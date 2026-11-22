Με ήττα μπήκε στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2 ο ΝΟΑΝ και την αναμέτρηση που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου με τον Ιωνικό, ο οποίος επικράτησε για την 1η αγωνιστική του Νότιου ομίλου με σκορ 23-7.