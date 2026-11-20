Ένας χαλβάς που προοριζόταν για έναν κρατούμενο ο οποίος πενθεί τον θάνατο της μητέρας του στάθηκε η αφορμή για ένα απίστευτο επεισόδιο στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός κρατουμένου και τη σύλληψη ενός δεύτερου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ανάμεσα σε έναν Κούρδο και έναν Μαροκινό κρατούμενο, με αφορμή τη χρήση της κοινόχρηστης κουζίνας των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive από κύκλους των φυλακών, όλα ξεκίνησαν όταν ο Κούρδος κρατούμενος αποφάσισε να φτιάξει χαλβά για χάρη ενός Τούρκου φίλου και συγκρατουμένου του, ο οποίος βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς πρόσφατα έχασε τη μητέρα του.

Η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στην Τουρκία υπάρχει το έθιμο της παρασκευής και προσφοράς χαλβά σε περιπτώσεις πένθους, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή.

Από τον χαλβά στο… τσάι και από εκεί στο νοσοκομείο!

Ο Κούρδος κρατούμενος πήγε, λοιπόν, στην κοινόχρηστη κουζίνα των φυλακών, όπου υπάρχουν εστίες και μαγειρικά σκεύη για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων, και ξεκίνησε την παρασκευή του χαλβά.

Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ένας Μαροκινός συγκρατούμενός του, ο οποίος ήθελε να βράσει τσάι και, καθώς βιαζόταν, του ζήτησε να απομακρύνει το σκεύος από την εστία ώστε να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το μάτι της κουζίνας.

Ο Κούρδος τού εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διακόψει τη διαδικασία παρασκευής του χαλβά και του ζήτησε να περιμένει μέχρι να ολοκληρώσει.

Η απάντηση, ωστόσο, φαίνεται πως εξόργισε τον Μαροκινό, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έριξε το περιεχόμενο από το σκεύος με το τσάι μέσα στον χαλβά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του άλλου κρατουμένου.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Μαροκινός φέρεται να επιτέθηκε στον Κούρδο και να τον καρφώνει στο μάγουλο με έναν νυχοκόπτη, προκαλώντας του τραύμα.

Ο τραυματισμένος κρατούμενος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο Μαροκινός συνελήφθη για την επίθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, όπως αναφέρει το cretalive.