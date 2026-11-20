O ξενοδοχειακός όμιλος Domes, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους στη Μεσόγειο,

προσλαμβάνει για τα 5* ξενοδοχεία του στην Ελούντα:

Domes of Elounda, an Autograph Collection Resort &

Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton &

Pleiades Luxurious Villas

Διάλεξε σήμερα ανάμεσα από τις παρακάτω ειδικότητες,

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Υποδοχή: Assistant Front Office Manager, Guest Relations Managers, Guest Relations Supervisors, Υπάλληλοι Υποδοχής, Guest Relations Officers

F&B – Επισιτιστικά Τμήματα: Sommeliers, Restaurant Managers, Restaurant Supervisors, Σερβιτόροι/ες Α & Β, Bartenders, Υπάλληλοι Room Service

Κουζίνα: Sous Chefs, Μάγειρες/ισσες Α, B, Γ, Κρεοκόπτες/πτριες, Zαχαροπλάστες/στριες και Λαντζιέρηδες/ντζιερες

Housekeeping: Καμαριέρες/ρότοι, Καθαρίστριες/ες, Βαλέδες

Συντήρηση: Maintenance Managers, Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Γενικών Καθηκόντων, Ψυκτικοί, Πισινιέριδες

Wellness: Spa therapists, Nail technicians, Beauty therapists

Αποθήκη: Βοηθούς αποθήκης

Kids Club: Kids Club Attendants

Boutique: Πωλητές/τριες

HR: HR Specialist

Quality: Quality Assurance Manager

Πρακτική: Όλων των ειδικοτήτων

και στείλε μας το βιογραφικό σου στo [email protected] ή έλα να κάνεις την αίτησή σου στα γραφεία μας ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936869966 (Γιάννης Ζερβός) & 6932342529 (Μάνος Κοκολάκης)

Αναζητούμε επαγγελματίες με θετική ενέργεια, διάθεση για δουλειά και πάθος για επαγγελματική εξέλιξη.

Αν απολαμβάνεις να αναλαμβάνεις επαγγελματικές προκλήσεις, σ’ αρέσει να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με διεθνή τουριστικά πρότυπα και να είσαι μέλος της πιο αποτελεσματικής ομάδας, έλα να χτίσουμε μαζί την καριέρα σου στον τουρισμό.

Η εταιρία μας προσφέρει: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών, Ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης, Διαρκής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Διαμονή & Σίτιση