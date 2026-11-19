Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία δύο νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π. και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, καθώς και στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο!