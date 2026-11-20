Σε φάση πλήρους αναδιοργάνωσης και διαρκούς επαγρύπνησης βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, με τη στόχευση πλέον να μετατοπίζεται ξεκάθαρα από την καταστολή στην εντατική πρόληψη.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου και έθεσε τις βάσεις για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ενόψει των χειμερινών μηνών.

Το μήνυμα που εξέπεμψε η πολιτική ηγεσία ήταν σαφές: η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική ξεκινά την επόμενη μέρα από τη λήξη της προηγούμενης, ενώ απέναντι στον πλημμυρικό κίνδυνο, το 90% της αποτελεσματικότητας κρίνεται στην πρόληψη. Ειδικά για την Κρήτη, η κλιματική κρίση έχει ήδη δείξει τα δόντια της, με τον κ. Τουρνά να κάνει ειδική μνεία στα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Μυλοπόταμο, το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα. Οι περιοχές αυτές αποτελούν πλέον «οδηγό» για την επανεξέταση του συνολικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων όσο και στην ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων διασωστικού χαρακτήρα.

Θωράκιση της Κρήτης: Έμψυχο δυναμικό και νέα τεχνολογία

Απαντώντας στις πάγιες ανησυχίες για υποστελέχωση των υπηρεσιών, ο υφυπουργός παραδέχτηκε το ιστορικό έλλειμμα δεκαετιών, υπογραμμίζοντας όμως τη ραγδαία ενίσχυση των τελευταίων ετών. Πανελλαδικά, το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος έχει φτάσει πλέον τα 18.500 άτομα, έναντι 13.000 το 2020. Ειδικά για την Κρήτη, η υπεραξία των δύο ειδικών μονάδων δασοκομάντο (ΕΜΟΔΕ) σε Ηράκλειο και Χανιά είναι ήδη εμφανής στην πράξη. Επιπλέον, το νησί ενισχύεται άμεσα με 60 νέους πυροσβέστες 7ετούς θητείας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Τρίπολη και τοποθετούνται άμεσα στις τοπικές υπηρεσίες. Η δεξαμενή αυτή θα μεγαλώσει περαιτέρω, καθώς από τις 600 νέες προσλήψεις που αναμένονται στις αρχές του 2025, ένα σημαντικό ποσοστό θα κατανεμηθεί εκ νέου στην Κρήτη.

Σε επίπεδο μέσων, η αεροπορική κάλυψη του νησιού παραμένει ισχυρή με τέσσερα μόνιμα ελικόπτερα (δύο στα Χανιά και δύο στο Ηράκλειο). Η μεγάλη επιχειρησιακή ανατροπή, ωστόσο, έρχεται από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Από εκεί που πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε κανένα drone, σήμερα στην Κρήτη επιχειρούν 4 drones (από τα 110 πανελλαδικά) για επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επόμενη χρονιά, η επιτήρηση θα περάσει σε ανώτερο επίπεδο, με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών surveillance και εθνικών μικροδορυφόρων που θα τροφοδοτούν με ζωντανή εικόνα το σύστημα διοίκησης και ελέγχου «Engage». Παράλληλα, τα βαρέα μηχανήματα έργου του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» έχουν ήδη κατανεμηθεί στις κατά τόπους Περιφέρειες για άμεση αξιοποίηση σε κρίσεις.

Το «στοίχημα» των καθαρισμών και η αυτοδιοίκηση

Καθοριστικός παράγοντας στην πρόληψη είναι η διαχείριση της ίδιας της υπαίθρου. Ο κ. Τουρνάς επεσήμανε πως μετά από δεκαετίες αδιαφορίας, έχουν πλέον χαρτογραφηθεί τα 74 εκατομμύρια στρέμματα δασών της χώρας. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαχειριστικών μελετών, τη «σκυτάλη» της προστασίας έχει πάρει το στρατηγικό πρόγραμμα «Antinero». Πρόκειται για μια γιγαντιαία παρέμβαση, ύψους 665 εκατομ. ευρώ, που εστιάζει στον κρίσιμο καθαρισμό περιαστικών δασών, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τη διάνοιξη δασικών δρόμων.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο αναγνωρίζοντας τις πιεστικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε σε κατακόρυφη αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για δράσεις πρόληψης, ανεβάζοντας το σχετικό κονδύλι από τα 18 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ. Παρότι οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών παραμένουν αυξημένες, πρόκειται για μια ουσιαστική οικονομική ένεση για τα τοπικά ταμεία.

Τέλος, καθοριστική υπήρξε φέτος η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών. Η καθολική εφαρμογή του μέτρου καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων απέδωσε καρπούς, με τους πολίτες να προχωρούν σε 776.000 καθαρισμούς και να καταθέτουν πάνω από 15.000 καταγγελίες για παρακείμενες απειλές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η κουλτούρα της ασφάλειας αλλάζει και μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια κράτους, δήμων και πολιτών μπορεί να χτιστεί η απαραίτητη ανθεκτικότητα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της φύσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ