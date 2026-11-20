Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, υποδέχθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς από ευρωπαϊκά σχολεία, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Στην εκπαιδευτική συνάντηση συμμετείχαν αποστολές από την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, με στόχο την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και την καλλιέργεια κοινών ευρωπαϊκών αξιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε η σημασία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συνεργασιών, που προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να δημιουργήσουν φιλίες και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Η παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες στην Ιεράπετρα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την προβολή του τόπου μας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της κρητικής φιλοξενίας.

Ο Δήμος Ιεράπετρας χαιρετίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και συμβάλλουν στη δημιουργία δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων της Ευρώπης.

Παράλληλα, συγχαίρει τους εκπαιδευτικούς του 1ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας για τη συστηματική προσπάθειά τους να προσφέρουν στα παιδιά μας πολύτιμες ευρωπαϊκές εμπειρίες μάθησης.