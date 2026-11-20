Ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου, «πράσινου» Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, σε έκταση της Πανεπιστημιούπολης στις Βούτες, προκήρυξε η ΚΤΥΠ ΑΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 34.772.260 ευρώ.
Σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στον ευρωπαϊκό θεσμικό του χαρακτήρα, το σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκρότημα αναμένεται να εξυπηρετεί ετησίως 1.302 χρήστες, ενισχύοντας ουσιαστικά το εκπαιδευτικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης.
Η αρχιτεκτονική και λειτουργική διάρθρωση του συγκροτήματος προβλέπει τη στέγαση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου – σε ισόγεια έως και τριώροφα κτίρια. Κάθε βαθμίδα θα διαθέτει ανεξάρτητους χώρους και επιμέρους διεύθυνση, ενώ θα υπάρχει και μία Γενική Κεντρική Διεύθυνση.
Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης ενιαίο υπόγειο χώρο, ο οποίος θα εκτείνεται μερικώς κάτω από τη μία αυλή του Γυμνασίου, προσφέροντας 44 θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η εσωτερική χωροθέτηση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία πρόσβασης και τη λειτουργικότητα. Στα ισόγεια θα τοποθετηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας για τις μικρότερες ηλικίες, οι χώροι πολλαπλών χρήσεων, τα εστιατόρια, τα κυλικεία και τα εργαστήρια καλλιτεχνικών. Οι γραμματείες και τα γραφεία των υποδιευθυντών κάθε βαθμίδας θα βρίσκονται στις εισόδους, ενώ στον πρώτο όροφο θα στεγαστούν οι βιβλιοθήκες του Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου. Η κεντρική γραμματεία και το γραφείο του Γενικού Διευθυντή θα χωροθετηθούν κεντρικά στον δεύτερο όροφο, πάνω από το κτίριο του Δημοτικού.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιοκλιματική προσέγγιση και τη χρήση φυσικών υλικών. Στο Νηπιαγωγείο προβλέπεται θολωτή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα για τον χώρο ύπνου, με ενδιάμεσο σκελετό από συγκολλητή ξυλεία. Από το ίδιο υλικό θα κατασκευαστούν όλες οι κεκλιμένες εμφανείς στέγες, τα εξωτερικά σκίαστρα, οι υπαίθριες ξύλινες κατασκευές, καθώς και οι στοές και οι ημιυπαίθριοι χώροι (στο σύνολό τους για το Νηπιαγωγείο και τμηματικά για τις υπόλοιπες βαθμίδες). Τέλος, η διάταξη των κτιρίων θα αναπτύσσεται γύρω από περίκλειστες αυλές ποικίλων μεγεθών, οι οποίες θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Από τον Δήμο Ηρακλείου
Από τον Δήμο Ηρακλείου