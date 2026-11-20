Ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου, «πράσινου» Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, σε έκταση της Πανεπιστημιούπολης στις Βούτες, προκήρυξε η ΚΤΥΠ ΑΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 34.772.260 ευρώ.

Σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στον ευρωπαϊκό θεσμικό του χαρακτήρα, το σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκρότημα αναμένεται να εξυπηρετεί ετησίως 1.302 χρήστες, ενισχύοντας ουσιαστικά το εκπαιδευτικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αρχιτεκτονική και λειτουργική διάρθρωση του συγκροτήματος προβλέπει τη στέγαση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου – σε ισόγεια έως και τριώροφα κτίρια. Κάθε βαθμίδα θα διαθέτει ανεξάρτητους χώρους και επιμέρους διεύθυνση, ενώ θα υπάρχει και μία Γενική Κεντρική Διεύθυνση.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης ενιαίο υπόγειο χώρο, ο οποίος θα εκτείνεται μερικώς κάτω από τη μία αυλή του Γυμνασίου, προσφέροντας 44 θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.