Από το κελί του στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο 38χρονος βαρυποινίτης, για το πιστόλι που παρέλαβε από τον προαύλιο χώρο των φυλακών της Αγυιάς. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο προετοιμασίας απόδρασης, καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχε εντοπιστεί ακόμη ένα δέμα που μεταφέρθηκε με drone και περιείχε εξοπλισμό απόδρασης, το οποίο επίσης εκτιμάται ότι προοριζόταν για τον 38χρονο κρατούμενο.

Πώς έγινε η επιχείρηση με το drone και το πιστόλι

Όλα συνέβησαν το απόγευμα, της Τρίτης -17 Νοεμβρίου 2026- όταν εξωτερικός φρουρός των φυλακών αντιλήφθηκε ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το προσωπικό της εξωτερικής φρούρησης ενεργοποίησε αμέσως το σύστημα anti-drone, καταρρίπτοντας το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, αφού όμως είχε προλάβει να ρίξει ένα δέμα στο προαύλιο.

Το αντικείμενο που εντοπίστηκε αποδείχθηκε, ότι ήταν ένα πιστόλι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Η παραλαβή από τον κρατούμενο

Από τον έλεγχο των καμερών ασφαλείας, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο περισυνελέγη από τον 38χρονο αλλοδαπό ισοβίτη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για κρατούμενο γνωστό στις αρχές από σοβαρές υποθέσεις δολοφονιών.

Σε κάδο απορριμάτων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο κελί του και σε κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι 9mm με κενό γεμιστήρα, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα πυρομαχικά ή τα εξαρτήματα που έλειπαν, να βρίσκονται ήδη εντός της φυλακής ή να σχεδιαζόταν δεύτερη αποστολή.

Το ποινικό παρελθόν του 38χρονου

Η δολοφονία του Γιάννη Μακρή (2018) : Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως εκτελεστής του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας τον Οκτώβριο του 2018.

: Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως εκτελεστής του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας τον Οκτώβριο του 2018. Το φονικό στις φυλακές Δομοκού: Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου εντός των φυλακών Δομοκού, υπόθεση, για την οποία ο ίδιος είχε υποστηρίξει, ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Πηγή: ert news