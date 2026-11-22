Σε μια ιδιαίτερα τιμητική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, απονεμήθηκε ο τίτλος της Ομότιμης Καθηγήτριας στην Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αναδείχθηκε η πολυετής και σημαντική προσφορά της στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη φιλοσοφική έρευνα και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της στην ανάπτυξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, στην ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς στους τομείς της βιοηθικής, της τεχνοηθικής και της έρευνας.

Η Ομότιμη πλέον Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα, στην ομιλία της, αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή της διαδρομή, στους ανθρώπους και στις προσπάθειες που σημάδεψαν την πορεία της, καθώς και στη διαχρονική της συμβολή στην προάσπιση και την εξέλιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η απονομή του τίτλου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση μιας μακράς και ουσιαστικής ακαδημαϊκής πορείας, με σημαντικό αποτύπωμα στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνία.