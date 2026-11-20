Ενημερώθηκε για τη δράση της ομάδας η οποία είναι πιστοποιημένο μέλος της Πολιτικής Προστασίας καθώς και για τη δραστηριότητά της στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος εξήρε την εθελοντική προσφορά και τη δράση της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες, όπου η άμεση κινητοποίηση και η συνδρομή των εθελοντών είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.