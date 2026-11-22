Πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Αντίστασης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση της καθιερωμένης δοξολογίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, της αυτοδιοίκησης, των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, καθώς και πολιτών που συμμετείχαν στην απόδοση τιμής.

Ακολούθησε η μετάβαση στο Μνημείο των Πεσόντων, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, σε δήλωσή του υπογράμμισε τη σημασία της ημέρας, τόσο για την ιστορική μνήμη όσο και για την αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια συμμετείχα στον Άγιο Νικόλαο στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Αντίστασης. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αποδώσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική μας κυριαρχία».

Ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ακόμη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν διαχρονικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας για την πατρίδα, υπηρετώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης το καθήκον τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Εθνική Αντίσταση φωτεινό παράδειγμα γενναιότητας, ενότητας και αγάπης προς την Ελλάδα.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, ώστε να διαφυλαχθούν οι αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας.