Νέο καθεστώς ισχύει από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, για τα καταλύματα που διατίθενται μέσω της Airbnb, καθώς τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών κατά τη διαμονή και την αναχώρησή τους. Η πλατφόρμα είχε γνωστοποιήσει τις συγκεκριμένες αλλαγές στις 20 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να βάλει σαφή όρια στις απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι οικοδεσπότες από όσους επιλέγουν τα καταλύματά τους.

Με τη νέα πολιτική διευκρινίζεται ποιες εργασίες μπορούν να ζητούνται από τους επισκέπτες και ποιες θεωρούνται πλέον υπερβολικές. Αναλυτικότερα:

-Πιάτα: Οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτούν να τα πλύνουν και να τα επιστρέψουν στα ντουλάπια.

-Σεντόνια και πετσέτες: Οι επισκέπτες μπορούν να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καταλύματος. Δεν υποχρεούνται, όμως, να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να θέτουν σε λειτουργία το πλυντήριο πριν από την αναχώρησή τους.

-Σκουπίδια: Επιτρέπεται να ζητείται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών από τα υπόλοιπα απορρίμματα και η τοποθέτησή τους στους κάδους του καταλύματος. Αντίθετα, δεν μπορεί να επιβάλλεται στους επισκέπτες η μεταφορά των σκουπιδιών σε απομακρυσμένα σημεία.

-Κλιματισμός: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν από τους φιλοξενούμενους να απενεργοποιούν το κλιματιστικό όταν αποχωρούν. Δεν έχουν, όμως, τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση του κατά τη διάρκεια της διαμονής, εφόσον αποτελεί παροχή που αναφέρεται στην αγγελία του καταλύματος.

Παράλληλα, η Airbnb οργανώνει πλέον τους βασικούς κανόνες κάθε καταλύματος σε επτά διακριτές ενότητες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τους όρους φιλοξενίας πριν προχωρήσουν σε κράτηση.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ορίζουν:

-Αριθμό επισκεπτών: Το ανώτατο πλήθος ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα.

-Ώρες κοινής ησυχίας: Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι επισκέπτες οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο.

-Πάρτι και εκδηλώσεις: Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στον χώρο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες της πλατφόρμας.

-Κατοικίδια: Αν είναι δυνατή η φιλοξενία ζώων, καθώς και ο αριθμός τους.

-Κάπνισμα: Αν επιτρέπεται το κάπνισμα στο εσωτερικό ή σε άλλους χώρους του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

-Φωτογραφίσεις και βίντεο: Αν ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή οπτικοακουστικές παραγωγές.

-Κλείδωμα και παράδοση κλειδιών: Οι οδηγίες για την ασφάλιση του καταλύματος κατά την αποχώρηση, καθώς και ο τρόπος επιστροφής των κλειδιών.

Μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η Airbnb επιδιώκει να καθορίσει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών, περιορίζοντας τις υπερβολικές απαιτήσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών.