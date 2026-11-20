Την Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) επισκέφθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του, κ. Όμηρο Θεολογίτη. Τον κ. Καρτσωνάκη υποδέχθηκε ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης.

Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του, ο Περιφερειακός Διευθυντής ευχήθηκε στον νέο Πρύτανη κάθε επιτυχία στο έργο του και δημιουργική θητεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καρτσωνάκης ενημέρωσε τον Πρύτανη για τις πρωτοβουλίες και τις βασικές δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, ενώ ο Πρύτανης παρουσίασε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΕΛΜΕΠΑ.

Στη συζήτηση τέθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες προκλήσεις στην εκπαίδευση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προοπτική συνεργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με τον Δήμο Ρεθύμνης για την ανάπτυξη νέας εκπαιδευτικής υποδομής μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η υποδομή αυτή θα περιλαμβάνει σχολεία διασυνδεδεμένα με τα πανεπιστήμια, καθώς και τη νέα κτιριακή εγκατάσταση της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε τη σημασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης ως σημαντικού εταίρου του ΕΛΜΕΠΑ και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Πανεπιστημίου να προσφέρει ποιοτικές πανεπιστημιακές σπουδές, ώστε περισσότεροι μαθητές να μπορούν να σπουδάσουν και να παραμείνουν στην Κρήτη.

Τέλος, συζητήθηκαν η συνέχιση του υφιστάμενου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και η ανάπτυξη νέων κοινών δράσεων προς όφελος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.