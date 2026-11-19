Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων δημιουργικής παρουσίας, οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς διοργανώνουν το Λογοτεχνικό Διήμερο στη Σητεία, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026 16.00–18.30 | «Όσα ζητούν να ειπωθούν»

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας

Μια βιωματική συνάντηση με τη δημιουργική γραφή, τη μνήμη, τη φαντασία και τις διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από δημιουργικές ασκήσεις και διεργασίες αναστοχασμού, οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν δρόμους που οδηγούν από το βίωμα στη λογοτεχνική έκφραση, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον προσωπικό τους κόσμο και τη δημιουργία. Το εργαστήρι απευθύνεται σε όσες και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη δημιουργική γραφή και τις δυνατότητές της, ανεξάρτητα από την προηγούμενη συγγραφική τους εμπειρία.

Συντονίζει ο Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

19.00 | «Όταν η απώλεια γίνεται λόγος»

Πένθος, μνήμη και δημιουργικός μετασχηματισμός

Η απώλεια αποτελεί μια από τις βαθύτερες και πιο οικουμενικές εμπειρίες της ανθρώπινης ζωής. Κάθε άνθρωπος τη συναντά με διαφορετικό τρόπο και αναζητά τους δικούς του δρόμους για να την κατανοήσει, να την εκφράσει και να συνεχίσει. Τι συμβαίνει, όμως, όταν η απώλεια γίνεται λόγος; Πώς λειτουργεί η μνήμη στη διαδικασία του πένθους; Πώς βιώνουν τα παιδιά την απώλεια και με ποιους τρόπους μπορούν οι ενήλικες, η οικογένεια και το σχολείο να σταθούν δίπλα τους; Και ποια θέση μπορούν να έχουν η αφήγηση, η λογοτεχνία και η δημιουργική έκφραση απέναντι σε εμπειρίες που πολλές φορές δύσκολα βρίσκουν λέξεις;

Συνομιλούν:

Φωτεινή Δήμου, ψυχίατρος Γιώργος Ηλιάδης, συγγραφέας Μαρία Κατσικανδαράκη, νηπιαγωγός – συγγραφέας Κατερίνα Σταματελάτου, συγγραφέας Άννα Τακάκη, συγγραφέας Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026 «Από το παραμύθι στις περιπέτειες του σχολείου»

Διαδραστικές συναντήσεις για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

Το πρωινό της Κυριακής είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στον κόσμο της φαντασίας και στη σχολική ζωή. Δύο διαδραστικές συναντήσεις με αφετηρία τη λογοτεχνία ανοίγουν δρόμους επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Τον πρωινό κύκλο των δράσεων θα χαιρετίσει ο Αλέξανδρος Αλεξάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μύσων».

10.30 | «Ο πρίγκιπας Γαλάτιος»

Η Μαρία Κατσικανδαράκη, νηπιαγωγός, συναντά τα παιδιά με αφετηρία το παραμύθι της «Ο πρίγκιπας Γαλάτιος». Ο κόσμος του Γαλάτιου είναι ένας κόσμος που προσκαλεί στην ανακάλυψη. Η περιέργεια, η παρατήρηση και η φαντασία ανοίγουν δρόμους προς το άγνωστο και μεταμορφώνουν ακόμη και όσα μοιάζουν καθημερινά. Γιατί η εξερεύνηση κρύβει πάντα κάτι μαγικό: καθώς ανακαλύπτουμε τον κόσμο, αλλάζει ο τρόπος που τον βλέπουμε — και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

Στη διαδραστική συνάντηση, το παραμύθι βγαίνει από τις σελίδες του και γίνεται παιχνίδι, παρατήρηση, κίνηση, ανακάλυψη και δημιουργία. Τα παιδιά ακολουθούν τον Γαλάτιο στην περιπέτειά του, αναζητούν τα δικά τους σημάδια και αφήνουν τη φαντασία να μεταμορφώσει όσα βλέπουν. Μια πρόσκληση να κοιτάξουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά και να ανακαλύψουμε το απρόσμενο, το παράξενο και το μαγικό μέσα στο συνηθισμένο.

11.30 | «Οι 12 άθλοι ενός μαθητή»

Η Δήμητρα Μαραγκουδάκη, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, προσκαλεί τα παιδιά σε μια διαφορετική περιπέτεια μάθησης με αφετηρία το βιβλίο της «Οι 12 άθλοι ενός μαθητή». Εδώ η ελληνική μυθολογία συναντά τη γραμματική και την ορθογραφία. Ένας σύγχρονος μικρός Ηρακλής καλείται να πραγματοποιήσει τους δικούς του «άθλους», καθώς η γνώση μετατρέπεται σε ιστορία και η μαθησιακή διαδικασία σε παιχνίδι. Λόγος, εικόνα, χιούμορ και ήχος συνδυάζονται σε μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση της μάθησης, που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Το βιβλίο βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοσή του, και συνοδεύεται από τραγούδια, ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια, διευρύνοντας την εμπειρία πέρα από τις σελίδες του, ενώ έχει και την επικύρωσή του ως παιδαγωγικό εργαλείο από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

19.00 | «Νίκος Καζαντζάκης: κοιτάζοντας την Άβυσσο»

Η σκέψη του, η λογοτεχνία και οι σύγχρονες αναγνώσεις του

Τι σημαίνει να «κοιτάζεις την Άβυσσο»; Τι μπορεί να μας πει σήμερα ο Νίκος Καζαντζάκης για την ελευθερία, τον φόβο, την ευθύνη, τον αγώνα του ανθρώπου να υπερβεί τα όριά του; Και γιατί, τόσες δεκαετίες μετά τον θάνατό του, τα έργα και οι ιδέες του εξακολουθούν να προκαλούν νέες αναγνώσεις, ερωτήματα και συζητήσεις;

Ο Καζαντζάκης υπήρξε συγγραφέας, ποιητής, στοχαστής και ακατάπαυστος ταξιδευτής. Το έργο του συνομιλεί με τις μεγάλες πνευματικές και κοινωνικές αναζητήσεις της εποχής του, αλλά ταυτόχρονα επιστρέφει επίμονα σε ερωτήματα που υπερβαίνουν την εποχή: τη σχέση του ανθρώπου με την ελευθερία και την αναγκαιότητα, την πίστη και την αμφιβολία, τη ζωή και τον θάνατο, τη δημιουργία, την ευθύνη και τον αγώνα. Από την «Ασκητική» και τα μεγάλα μυθιστορήματα έως τα ταξιδιωτικά, το θέατρο και την ποίησή του, ο Καζαντζάκης δεν προσφέρει εύκολες βεβαιότητες. Αντίθετα, το έργο του θέτει τον άνθρωπο απέναντι στις αντιφάσεις του και τον καλεί να αναμετρηθεί με τα όριά του.

Πέντε διαφορετικές ματιές στον Καζαντζάκη Στην ανοιχτή συζήτηση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά:

Γιώργος Αγγελάκης, εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στη Σητεία

Μιχάλης Γιαννακάκης, σκηνοθέτης – ποιητής

Χαράλαμπος Μαγουλάς, διδάσκων στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – συγγραφέας

Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ραδάμανθυς» – οικονομολόγος

Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας

Οι ομιλητές θα προσεγγίσουν τον Καζαντζάκη από διαφορετικές αφετηρίες, ανοίγοντας μια συζήτηση γύρω από τη φιλοσοφική του σκέψη, τη λογοτεχνική δημιουργία, τη σχέση του με την εποχή του και τη δυνατότητα σύγχρονων αναγνώσεων του έργου του. Γιατί το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι έγραψε ο Καζαντζάκης, αλλά και στο τι συμβαίνει όταν τα κείμενά του συναντούν τον σημερινό αναγνώστη. Ποια από τα ερωτήματά του παραμένουν ανοιχτά; Πώς διαβάζεται σήμερα η έννοια του αγώνα και της υπέρβασης; Πώς συνομιλεί το έργο του με έναν κόσμο διαφορετικό από εκείνον στον οποίο γράφτηκε;Το Λογοτεχνικό Διήμερο ολοκληρώνεται με μια συζήτηση για το έργο και τη σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη, τη διαρκή παρουσία του στη σύγχρονη λογοτεχνία και τους τρόπους με τους οποίους το έργο του εξακολουθεί να διαβάζεται, να ερμηνεύεται και να συνομιλεί με το παρόν.

Το Λογοτεχνικό Διήμερο πραγματοποιείται με τη στήριξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μύσων» και υπό την αιγίδα του Δήμου Σητείας και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Στέγης «Βιτσέντζος Κορνάρος», των Lovely Apartments (Μακρυγιάννη 11, Σητεία) και ξενοδοχείο Φλοίσβος.

Στον χώρο των εκδηλώσεων θα λειτουργεί και τις δύο ημέρες έκθεση βιβλίου των Εκδόσεων Ραδάμανθυς από τα βιβλιοπωλεία «Αερόστατο» και «Το θρανίο».

5 και 6 Δεκεμβρίου 2026 – Πολύκεντρο Σητείας

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.