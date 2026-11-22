Υπερδιπλασιάστηκαν οι βεβαιώσεις αστεγίας στο Λασίθι μεταξύ 2018 και 2023, από 41 σε 86, σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Οι βεβαιώσεις αστεγίας είναι επίσημα έγγραφα που εκδίδουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, αφού εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης ενός ανθρώπου. Πιστοποιούν ότι στερείται σταθερής και κατάλληλης στέγης, είτε μένει στον δρόμο είτε σε ακατάλληλο κατάλυμα. Χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε κοινωνική στήριξη και προγράμματα.

Η μεγαλύτερη αύξηση βεβαιώσεων καταγράφεται στην Ιεράπετρα, από 27 σε 79 βεβαιώσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, μετά την άνοδο στις 22 το 2019, ο αριθμός υποχώρησε στις 7 το 2023, ενώ στη Σητεία δεν καταγράφηκαν βεβαιώσεις το 2022 και το 2023.

Συνολικά στην Κρήτη, οι βεβαιώσεις αστεγίας εκτινάχθηκαν μέσα σε μία εξαετία από τις 226 στις 1.478, με το Ηράκλειο να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των καταγραφών. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για διοικητικές πιστοποιήσεις και όχι για πλήρη καταμέτρηση των αστέγων, συνεπώς, οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

ΛΕΩΝ.Κ.