Σε τροχιά ουσιαστικής υλοποίησης εισέρχεται η αντιμετώπιση του χρόνιου και άκρως επικίνδυνου φαινομένου των βραχοπτώσεων στην Αγία Φωτιά Ιεράπετρας. Μετά την ολοκλήρωση της εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης, η Περιφέρεια Κρήτης δρομολογεί την εκτέλεση της Φάσης Α του έργου, που επικεντρώνεται στην άμεση προστασία της Επαρχιακής Οδού Ιεράπετρας – Κουτσουναρίου – Μακρύ Γιαλού καθώς και των παρακείμενων οικιών.

Πρόκειται για ένα σημείο ιδιαίτερης γεωμορφολογικής ευαισθησίας. Ο επιβλητικός, τριγωνικής διατομής βράχος («Μονόλιθος») δεσπόζει στο απότομο δυτικό πρανές ρέματος κάτω από τον ορεινό όγκο της Θρυπτής. Από τον συγκεκριμένο γεωλογικό σχηματισμό αποκολλώνται κατά καιρούς βραχώδεις μάζες, οι οποίες κατηφορίζουν ανεξέλεγκτα προς τα κατάντη, εγκυμονώντας σοβαρότατο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς και τους κατοίκους του οικισμού.

«Η παρέμβαση αυτή, που δρομολογήθηκε κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, έρχεται να δώσει μια τεχνικά άρτια και πιστοποιημένη λύση ανάσχεσης των επικίνδυνων υλικών. Φέρνουμε λοιπόν το έργο στην επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή για να προχωρήσουμε και στο έργο ακολουθώντας τον προγραμματισμό. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση χωρίς προηγούμενο αντίστοιχο με μεγάλη σημασία για την περιοχή», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Το τεχνικό προφίλ της παρέμβασης

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της μελέτης, το έργο προβλέπει την κατασκευή και τοποθέτηση ενός σύγχρονου, πιστοποιημένου εύκαμπτου μεταλλικού φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων, ο οποίος θα ακολουθεί την ισοϋψή καμπύλη των 50 μέτρων. Το σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να αποσβένει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κινητικής ενέργειας, διαθέτοντας φέρουσα ικανότητα 9.000 kJ και ωφέλιμο ύψος 7 μέτρων.

Λόγω του σημαντικού μήκους και των ιδιαιτεροτήτων του αναγλύφου, ο φράχτης δεν θα είναι μονοκόμματος. Αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά επιμέρους τμήματα συνολικού αναπτύγματος 160 μέτρων: Το πρώτο τμήμα έχει μήκος 50 μέτρων, αποτελούμενο από 5 φατνώματα και 7 μεταλλικούς ορθοστάτες. Το κεντρικό τμήμα εκτείνεται σε 60 μέτρα, με 6 φατνώματα και 8 ορθοστάτες. Το τρίτο τμήμα έχει μήκος 50 μέτρων, με 5 φατνώματα και 7 ορθοστάτες.

Συνολικά εγκαθίστανται 22 χαλύβδινοι ορθοστάτες και 16 φατνώματα υψηλής αντοχής, εξασφαλισμένα απέναντι στη διάβρωση σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα (Class A κατά EN 10244-2 και EN ISO 1461). Κάθε ορθοστάτης εδράζεται σε βάση από έγχυτο σκυρόδεμα με ισχυρές διατρήσεις και αγκύρια διαμέτρου 32 χιλιοστών σε βάθος 4 μέτρων. Επιπλέον, το σύστημα συμπληρώνεται από εκτεταμένο δίκτυο συρματόσχοινων στήριξης τύπου C-Fast και ειδικούς μηχανισμούς απόσβεσης ενέργειας, ικανούς να παραμορφώνονται ελεγχόμενα σε ακραίες κρούσεις ώστε να διαχέουν ομαλά τα φορτία στο υπέδαφος.

Εργοταξιακή ανάπτυξη και ασφάλεια

Η υλοποίηση του έργου συνιστά μια απαιτητική τεχνική πρόκληση. Καθώς δεν υπάρχει υφιστάμενη οδός πρόσβασης προς το ανάντι πρανές, θα διαμορφωθεί προσωρινή ράμπα ανόδου των μηχανημάτων, η οποία θα ξεκινά αναγκαστικά από το κατάστρωμα της επαρχιακής οδού. Για τον λόγο αυτό θα εφαρμοστεί εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και τοπική στένωση του δρόμου, ενώ με την ολοκλήρωση της κατασκευής η ράμπα θα καθαιρεθεί πλήρως.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάνοιξη διαδρόμων προσπέλασης κατά μήκος του φράχτη, απαραίτητων τόσο για την ασφαλή τοποθέτηση όσο και για τις μελλοντικές εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και απομάκρυνσης των συγκρατούμενων βραχοτεμαχίων.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής φάσης, το οδικό δίκτυο της νοτιοανατολικής Κρήτης αποκτά ένα αποφασιστικό μέσο ανάσχεσης των γεωδυναμικών κινδύνων, θωρακίζοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σε ένα από τα πιο νευραλγικά και τουριστικά σημεία του Λασιθίου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ