Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο δικαστικός λειτουργός κατά πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση. Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Δικηγόρος οικογένειας: Είμαστε εν αναμονή της κρίσης του εισαγγελέα

Το πρωί, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γ. Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως «είμαστε εν αναμονή της κρίσης του εισαγγελέα για το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Εξήγησε πως οι γιατροί γνώριζαν ότι η πλασμαφαίρεση ήταν παράνομη, ήξεραν τους κινδύνους, αλλά, παρ’ όλα αυτά, προχώρησαν τη διαδικασία για το οικονομικό όφελος.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν τελείς μια πράξη επισφαλή που γνωρίζεις ότι είναι παράνομη όπως έχει κριθεί από τον νομοθέτη αν γίνει από ανειδίκευτο γιατρό, προχωράς στο να την τελέσεις με αυτές τις συνθήκες αποδέχεσαι το ενδεχόμενο αφαίρεσης ζωής, και αυτό είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου. Ελπίζω σε αυτή την κατεύθυνση να οδηγηθεί η εισαγγελία».

Ερωτηθείς αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί και άλλη φορά στη διαδικασία, σημείωσε πως δεν έχει λάβει γνώση περί αυτού.

«Δεν έγινε καμία εξέταση (σ.σ. στον τραγουδιστή), το επιβεβαίωσε και η πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής. Ρώτησε αν είχε προβεί σε καρδιογράφημα και απάντησε αρνητικά», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Πρόσθεσε δε, πως «ένα από τα αιτήματά μου είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ κρίσιμο να φανεί αν εκείνο το χρονικό διάστημα, αν δεν γίνονταν οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, λαμβάνονταν άλλες συμβουλές, όπως νομικές».

Ο ίδιος, επεσήμανε πως αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες και σε άλλα άτομα για την υπόθεση καθώς υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι στο ιατρείο, που επιβεβαίωσαν τους ψευδείς – όπως αποδεικνύεται από βιντεοληπτικό υλικό – ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού για την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αναφέρει το In.gr.