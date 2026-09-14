Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 οι εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της δυτικής Ιεράπετρας, στο Πανδημοτικό Ηρώο στη θέση Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το πρωί της Κυριακής Προ της Υψώσεως, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεί Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων από τον Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου. Στη συνέχεια στον ίδιο ναό, παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, τελέσθηκε επίσημη δοξολογία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού και μετεχόντων των Σεβ. Μητροπολιτών κ. Κυρίλλου και Ανδρέου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Ηρώου από τους ως άνω Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες.

Στη συνέχεια έγινε η ομιλία για το ιστορικό του Ολοκαυτώματος της Βιάννου από τον κ. Αριστομένη Ι. Συγγελάκη, Πανεπιστημιακό, Συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Έπειτα, μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος κατά τη βαρυσήμαντη ομιλία του τόνισε «την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης για την αποτροπή της επανεμφάνισης απάνθρωπων ιδεολογιών στο μέλλον».

Επακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών και η ανάγνωση των 461 ονομάτων των πεσόντων από τα χωριά της Βιάννου και της δυτικής Ιεράπετρας, ο Βουβός Πεντοζάλης του Πένθους από τη Σχολή Χορού του Χριστόφορου Μπριντάκη, καθώς και ο ύμνος της Βιάννου, που απέδωσε η Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ακολούθως έγινε η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, και στη συνέχεια η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Τέλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου.

Στην τελετή μνήμης για τα 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας παρέστησαν, εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κων. Τασούλα και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη, Δήμαρχοι της Κρήτης, μεταξύ των οποίων οι Δήμαρχοι Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός και Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, Βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι και περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών και αντιστασιακών ενώσεων και συλλόγων, καθώς και πλήθος πολιτών.