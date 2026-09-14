Από την Κρήτη στην κορυφή του κόσμου , η Περιφέρεια Κρήτης ανοίγει μια νέα, λαμπρή σελίδα στον παγκόσμιο χάρτη της πρόληψης, αποδεικνύοντας πως οι πρωτοποριακές ιδέες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στη δημόσια υγεία.

Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να φροντίζουν το χαμόγελό τους. Το πρόγραμμα «Γιατρός ο Κάστορας, των δοντιών ο Μάστορας», που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους του νησιού, απέσπασε παγκόσμια διάκριση λαμβάνοντας το κορυφαίο διεθνές βραβείο «FDI Smile Grant 2026».

Η σημαντική αυτή διάκριση ανακοινώθηκε και απονεμήθηκε στο πλαίσιο του FDI World Dental Congress που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Το πρόγραμμα πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης, ξεχώρισε ανάμεσα σε 187 υποψηφιότητες εθνικών οδοντιατρικών ομοσπονδιών από 132 χώρες, επιβεβαιώνοντας την αξία του καινοτόμου και ουσιαστικού τρόπου με τον οποίο φέρνει την πρόληψη και την αγωγή υγείας κοντά στα παιδιά και τις οικογένειες.

Όπως επισημαίνει η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η διάκριση αυτή επιβραβεύει τις πρακτικές που μεταφέρουν την πρόληψη στις τοπικές κοινωνίες με έμπνευση και πρωτοτυπία. Η Ελληνική βράβευση βασίστηκε σε έναν μοναδικό συνδυασμό κινητής οδοντιατρικής μονάδας, παιδικού παραμυθιού και παιδικού θεάτρου, δημιουργώντας έναν άμεσο, προσιτό και ευχάριστο δίαυλο ενημέρωσης και φροντίδας.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Νικολάι Σαρκόφ, στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Πιτσούλη, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιο Δεβλιώτη και στον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννη Σμπώκο.

Μάλιστα παραδίδοντας τη διάκριση, ο κ. Σαρκόφ υπογράμμισε με έμφαση πως «η διαχρονική επίδραση του προγράμματος, η υποδειγματική σύμπραξη με τις τοπικές κοινωνίες και η προοπτική του να αποτελέσει φωτεινό οδηγό και για άλλες χώρες, συνθέτουν μια βαθιά εμπνευσμένη πρωτοβουλία που αναβαθμίζει τη στοματική υγεία και γεφυρώνει τις ανισότητες στην πρόσβαση στην πρόληψη και τη φροντίδα. Η πορεία του «Γιατρού Κάστορα» αποδεικνύει στην πράξη ότι η πρόληψη, η συλλογική προσπάθεια και η γνώση μπορούν να θεμελιώσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές, ξεκινώντας από την Κρήτη και ανοίγοντας δρόμους για αντίστοιχες δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα ».

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαχρονική και σημαντική στήριξή του στο πρόγραμμα δήλωσε: «Η παγκόσμια αυτή διάκριση αποτελεί τεράστια τιμή για την Κρήτη και για όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει η πρόληψη πράξη. Η αναγνώριση ανάμεσα σε 187 εθνικούς οδοντιατρικούς οργανισμούς από 132 χώρες αποδεικνύει ότι μια προσπάθεια που γεννήθηκε στον τόπο μας μπορεί να αποτελέσει φωτεινό πρότυπο και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δεβλιώτης, επεσήμανε: «Η κατάκτηση του παγκόσμιου βραβείου «Smile Grand 2026» από την FDI δικαιώνει όραμα και σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Υγείας, Γιώργο Πιτσούλη, για την αμέριστη στήριξή τους και την κοινή μας δέσμευση στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” ανήκει στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης και ειδικά στον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννη Σμπώκο και σε όλους τους συναδέλφους οδοντιάτρους που στελεχώνουν και στηρίζουν εθελοντικά αυτή την προσπάθεια, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης από σχολείο σε σχολείο, μέσω της Κινητής Μονάδας και της υπέροχης παράστασης “Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας”. Το βραβείο αυτό ανήκει σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα οδοντίατρο. Μας γεμίζει περηφάνια, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, επεκτείνοντας τέτοιες καινοτόμες δράσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε υγιή χαμόγελα για όλα τα παιδιά της πατρίδας μας.»

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννης Σμπώκος, σημείωσε: «Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους τους οδοντιάτρους της Κρήτης και μια ηχηρή επιβράβευση μιας προσπάθειας που θεμελιώνεται στη συνεργασία, στην αγάπη για τα παιδιά και στην ακλόνητη πίστη ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την υγεία και τη ζωή τους.»