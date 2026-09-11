Στη θέση εκκίνησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται πλέον ο ΑΟΑΝ, ο οποίος την Κυριακή στις 16.30 θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του, υποδεχόμενος τον ΠΟΑ στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», στο πλαίσιο της Α’ φάσης του 12ου ομίλου του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας.

Η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο επίσημο αγωνιστικό τεστ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου, η οποία συγκαταλέγεται και πάλι στη Γ’ Εθνική και παράλληλα θέλει να συνδυάσει την έναρξη της νέας περιόδου με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο ΑΟΑΝ έχει θέσει ως στόχο να πραγματοποιήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στο Κύπελλο και η αναμέτρηση με τον ΠΟΑ αποτελεί το πρώτο εμπόδιο στον δρόμο αυτό.

Η ομάδα του Νίκου Σουργιά ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι, με την τεχνική ηγεσία να επικεντρώνεται στις τελευταίες αγωνιστικές λεπτομέρειες και στην όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Ο ΑΟΑΝ θέλει να παρουσιάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν την εικόνα που επιθυμεί ο προπονητής του, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει δουλέψει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεκδικώντας με αποφασιστικότητα το αποτέλεσμα που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει το ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς ο ΑΟΑΝ καλείται να μπει δυνατά από τα πρώτα λεπτά, να επιβάλει τον δικό του ρυθμό και να θέσει από νωρίς τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο την αγωνιστική της ανωτερότητα, παίρνοντας τον έλεγχο και δείχνοντας ξεκάθαρα ποιος έχει το πάνω χέρι στο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης». Με συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και σωστή αγωνιστική συμπεριφορά, ζητούμενο είναι να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να αποκτήσει ρυθμό, να πιστέψει στις δυνατότητές του ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την πρόκριση.

Η φετινή ομάδα παρουσιάζεται ενισχυμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες ενόψει της επιστροφής της στη Γ’ Εθνική. Ωστόσο, η προσοχή όλων τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στραμμένη αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Κυριακής, καθώς ένα παιχνίδι Κυπέλλου με χαρακτήρα νοκ άουτ απαιτεί συγκέντρωση και αγωνιστική συνέπεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Πρόκειται, άλλωστε, για τη μοναδική επίσημη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που διεξάγεται την Κυριακή στο Λασίθι, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη προσέλευση και μια δυνατή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Να πάρει τη ρεβάνς

για τον περσινό

αποκλεισμό

Οι «κυανόλευκοι» έχουν έναν ακόμη λόγο να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσήλωση τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς απέναντί τους θα βρεθεί ένας αντίπαλος με τον οποίο τέθηκαν αντιμέτωποι και την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Τα δεδομένα, ωστόσο, ήταν τότε διαφορετικά, καθώς οι δύο ομάδες ανήκαν σε διαφορετική κατηγορία και ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο Ατσαλένιο. Εκεί ο ΑΟΑΝ δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογούσαν, γνωρίζοντας την ήττα 4-0 και παράλληλα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου. Η περυσινή αναμέτρηση αποτελεί πλέον μια άτυπη υπενθύμιση και ένα επιπλέον κίνητρο ενόψει της ερχόμενης συνάντησης, παρότι η φετινή ομάδα έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης σεζόν. Για τους ποδοσφαιριστές που ήταν τότε παρόντες, αποτελεί μια εμπειρία που δεν θέλουν να επαναληφθεί, ενώ για τα νέα πρόσωπα του ΑΟΑΝ είναι μια ακόμη ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της αναμέτρησης και την απαίτηση για μια διαφορετική αγωνιστική εικόνα. Το ζητούμενο, άλλωστε, δεν είναι η περυσινή ήττα, αλλά η φετινή απάντηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτή θα δοθεί με την εμφάνιση, τη συγκέντρωση και τη συνολική αγωνιστική παρουσία του ΑΟΑΝ.