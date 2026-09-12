Στην Ιεράπετρα ταξίδεψε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 η «Φλόγα της Αγάπης», στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη. Την εκδήλωσε οργάνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας, σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας και τις Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών του Δήμου.

Η Φλόγα μεταφέρθηκε αρχικά στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής από την εκπρόσωπο της ΠΟΣΕΑ κα Δέσποινα Ροδουσάκη, όπου πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της, με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, των Αντιδημάρχων κ. Γεωργίου Κουγιουμουτζάκη, κας Φωτεινής Περακάκη και κας Μαρίνας Αχλάτη, του Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γεωργίου Μπαρμπούνη, του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ. Αθανάσιου Κατσαγκόλη κ.α.

Στη συνέχεια, οι λαμπαδηδρόμοι μετέφεραν τη «Φλόγα της Αγάπης» στους δρόμους της πόλης και η διαδρομή ολοκληρώθηκε στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας, όπου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αφής της Φλόγας, με εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εθελοντική αιμοδοσία και το μήνυμα «Μια σταγόνα Ανθρωπιάς. Δώσε αίμα, σώσε ζωές!».

Ο Δήμος Ιεράπετρας ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση και συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, καθώς και τους εθελοντές αιμοδότες για την πολύτιμη προσφορά τους.

-Την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, καθώς και τον π. Αθανάσιο Ταρλαντέζο

-Την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών κα Ροδουσάκη η οποία μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου της ΠΟΣΕΑ κ Θεολόγου Ζώτου.

– Το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Παχειάς Άμμου

-Το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγίου Ιωάννη

-Το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ιεράπετρας «π. Φώτιος Διακάκης»

-Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γρα Λυγιάς

-Το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, Γονέων και Φίλων «Γεώργιος Σουργιαδάκης»

-Τα Αθλητικά Σωματεία ΟΦΙ , ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ, ΛΥΒΙΚΟΣ, ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΓΕΙ

-Την Ομάδα Talos EduRobots

-Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιεράπετρας

-Το Τοπικό Τμήμα Ιεράπετρας, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «Κρητικός Χορός» και την κα Κατερίνα Βαγγέλα

-Τις Σχολές Χορού Δημήτρη Καπαράκη

Τα αδέλφια Στεφανάκη Γιάννη, Μιχάλη και Αντώνη που έπαιξαν μουσική

Το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

-Το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας και ειδικότερα το Τμήμα Τροχαίας και τον Διοικητή Νικόλαο Τζουμάκα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

– Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας

– Το ΑΣΤΡΟΝ ΗΟΤΕL

– Το σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος Ιεράπετρας